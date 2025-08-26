Una refrescante bebida de pistacho; el fruto seco de moda
Fácil de elaborar y aún más fácil de beber, es un batido fantástico para combatir el calor
Martes, 26 de agosto 2025, 07:21
El pistacho se ha convertido en el fruto seco de moda, integrado en infinidad de elaboraciones tanto dulces como saladas. Hoy lo presentamos en nuestra ... sección de Cantabria en la Mesa como un batido de lo más sabroso que nos ayudará a combatir el calor, pero que también se puede tomar en cualquier otro momento porque resulta delicioso. Se trata de una elaboración que se describe en el blog Nestlé Cocina y que no requiere ni de excesivo tiempo, ni de complicarse con su proceso de elaboración o con sus componentes.
Ingredientes
-
40 gr. de leche condensada.
-
2 cápsulas de pistacho vanilla flavour over ice Nespresso.
-
200 ml. de leche.
-
40 gr. de crema de pistachos.
-
Hielo al gusto.
Elaboración
-
1
Manchar dos vasos con la crema de pistacho y la ayuda de una cucharilla.
-
2
Añadir hielo al gusto, verter la leche condensada y la leche previamente batida con un espumador.
-
3
Preparar la cápsula de café pistacho vanilla, dejando que caiga sobre la leche.
-
4
Mezclar antes de consumir.
