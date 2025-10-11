El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Así queda un White Russian bien preparado. DM
Cócteles

Así se hace un white Russian

Hoy elaboramos la variante de uno de los cócteles más conocidos: el Black Russian.

Paco Lorente

Paco Lorente

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:48

Este cóctel admite, además de muchos nombres, muchas combinaciones ligadas precisamente a sus ingredientes. Para empezar, es la variante de uno de los cócteles más ... conocidos, el Black Russian, por el color oscuro del licor de café y el vodka. Pero si sustituimos el licor de café por un licor de cerezas, entonces pasaría a denominarse Red Russian. Y si en lugar de ese licor fuera uno de menta sería un Green Russian. Cuando apareció el Bayleys, este combinado se preparaba con este licor y fue muy popular a pesar de que no era la receta idónea.

