Así se hace un white Russian

Paco Lorente Sábado, 11 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Este cóctel admite, además de muchos nombres, muchas combinaciones ligadas precisamente a sus ingredientes. Para empezar, es la variante de uno de los cócteles más ... conocidos, el Black Russian, por el color oscuro del licor de café y el vodka. Pero si sustituimos el licor de café por un licor de cerezas, entonces pasaría a denominarse Red Russian. Y si en lugar de ese licor fuera uno de menta sería un Green Russian. Cuando apareció el Bayleys, este combinado se preparaba con este licor y fue muy popular a pesar de que no era la receta idónea.

El creador de este combinado fue el barman del Hotel Metropol de Bruselas, Gustave Tops, y lo hizo en honor de la embajadora de Estados Unidos en Luxemburgo entre 1949 y 1953. La idea, ya que empezaba a aflorar la llamada 'guerra fría', era darle un toque más oscuro a la vez que dulzón por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de paso hacerle. Ingredientes Vodka Ciroc

Licor de Café

Crema de leche Preparación 1 En una coctelera con hielo se ponen 60 ml. de vodka, 30 ml. de licor de café y otros 30 ml. de crema de leche. 2 Se sirve en un vaso Old Fashioned 3 Se puede decorar con una pizca de nuez moscada y una guinda.

