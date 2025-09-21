José Enrique Campillo Santander Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

El tener unos vasos sanguíneos bien dilatados nos da salud y retrasa el envejecimiento. La sangre circula mejor, aporta nutrientes a nuestras células y retira la basura que se forma continuamente. Nuestro organismo dispone de una sustancia que se encarga de mantener. Nuestras cañerías en el mejor estado posible, es el óxido nítrico, el NO.

El NO relaja y ensancha los vasos sanguíneos, es un vasodilatador natural y por lo tanto mejora la oxigenación de las células de nuestros tejidos, nos da vida y nos mantiene jóvenes. El NO es un protector cardiovascular, baja la presión arterial y mejora la vascularización del corazón (la nitroglicerina que se administra en caso de infarto cardiaco).

El NO es antiinflamatorio y potenciador del sistema inmunitario, es antioxidante y actúa como neuro trasmisor cerebral mejorando la memoria y la función cerebral en general. Por cierto, el NO es fundamental para la vascularización del pene. La viagra (sildenafilo) es un fármaco que actúa sobre la erección del pene al estimular la producción de NO. También ejerce efectos protectores en las células dañadas y estimula la sustitución de las células que mueren.

La producción de NO disminuye con la edad y a causa de esta deficiencia se acelera el envejecimiento de nuestro organismo. Debemos de contrarrestar esta deficiencia a base de introducir en nuestro organismo alimentos que aumenten nuestros niveles de NO de manera natural.

Hay dos alimentos que aportan nitratos que pueden servir de sustrato para que el organismo fabrique el NO que precisamos. Son la remolacha y las espinacas.

La remolacha es de esas hortalizas que nunca deberían faltar en nuestras ensaladas o en las guarniciones de carnes y pescados. Lo mismo podemos decir de las espinacas, o mejor, la combinación de ambas.

La remolacha está de moda y se anuncian por doquier extractos y cápsulas a base de remolacha con indicación de retrasar el envejecimiento. Claro que lo mejor es consumir la remolacha de la forma más natural posible para que nos aporte todas sus virtudes y además nos proporcione placer. Esto último, al que le guste la remolacha; hay gente que no la tolera.

La remolacha es rica en folatos y carotenos, en licopeno y algunos minerales como el manganeso. Ejerce numerosos efectos saludables que contribuyen a mantenernos jóvenes y activos. Es un detoxicante ya que mejora la función hepática y la secreción biliar. Sobre la piel tiene efectos notables, le da un aspecto elástico y juvenil; este es uno de los efectos que se observan enseguida cuando consumimos remolacha a diario. También la remolacha potencia los efectos saludables del ejercicio físico moderado. Al vasodilatar las arterias permite que los potentes mecanismos que se ponen en marcha durante el ejercicio sean más eficaces para darnos salud.

Hay otros alimentos que también pueden aumentar la producción de NO en nuestro organismo, no solo aportan nitratos, sino algunos aminoácidos importantes como la L citrulina. Por ejemplo, los ajos, la zanahoria, las carnes de vacuno y aves, los alimentos marinos en general, el chocolate negro, las nueces y el vino tinto.

No lo duden, anoten la remolacha en su menú semanal.