Restaurante Bar Español, donde nunca falte un buen plato de cuchara

Relata Luis Miguel, que el Español está en manos de su familia desde hace más de noventa años. Aunque abrió en 1910, no fue hasta ... 1931cuando lo adquirió su abuelo Eulogio. Posteriormente, durante muchos años, estuvo al frente su padre Luis y desde hace unos cuatro años es él quien está al mando de la tripulación de un restaurante tradicional. Su acierto ha sido mantener el estilo que ha convertido al bar restaurante Español en un referente de la cocina clásica, casera, sencilla en la comarca. Y prueba de ello es que sus principales referencias en la carta son los guisos de cuchara –durante todo el año, también en verano– y las carnes, preferentemente de la zona, adquiridas en Carnicería Eño.

Tortillas y menú

El restaurante trabaja tanto el menú de diario como la carta, y desde las 10 de la mañana tienen mucha demanda las tortillas de patata. Respecto al menú del día, sirva como ejemplo el que se proponía el día de la visita. De primero, a elegir, entre potaje de garbanzos, sopa de pollo, ensaladilla rusa, judías verdes y espárragos con mahonesa. De segundo, ojito a la plancha, escalopines al queso, lomo con patatas, san jacobo de york y queso y huevos con beicon. Y de postre, tarta, natillas, macedonia, cornete y yogurt. Su precio 15 euros.

Medias raciones de croquetas caseras y tomate de la huerta. DM Equipo del Español, en la terraza. DM Chuleta. El cliente la termina en mesa con una mini parrilla. DM 1 /

A la carta

Si hubiera que recomendar de la carta algunos platos, lo primero que no falla son el cocido montañés y las alubias rojas (tolosanas). Buenos guisos, bien ligados los ingredientes y sabores auténticos.

Luego están las carnes, de la zona mayoritariamente, de vacuno y con no más allá de 30 días de maduración. En este caso se trataba de una chuleta de un ejemplar joven, con la carne no muy roja pero sí muy tierna y sabrosa. Llega a la mesa fileteada y ligeramente marcada, con el fin de que sea el propio cliente quien la de el toque final en una pequeña plancha portátil. De guarnición, destacar unas buenas patatas fritas de Valderredible.

En carnes, además del chuletón hay entrecot, solomillo al foie y al Oporto, escalopines, lechazo al horno, chuletillas de lechazo y magret de pato.

En pescados la oferta se cierne a la merluza, el salmón, la lubina y el bacalao. Elaboraciones básicamente a la plancha y al horno.

Completan la carta las raciones clásica de picoteo entre las que destacan las croquetas, hechas en una máquina de churros.

Entre los postres, no pierdan de vista la crema pasiega. También hay quesada y los clásicos: tarta de queso, arroz con leche, flan, natillas, mousse de limón...

Selaya Restaurante Bar Español

Dirección: C/ Ruiz de Alda, 4, Selaya.

Teléfono: 942 59 03 93.

Propietario: Luis Miguel Sáenz Abascal.

Inaugurado: 1910. Propiedad de la familia desde 1932.

Cocina: Liliana, Cruz, Jenifer y Manoli.

Sala: Luis Miguel y Mariana.

Barra: Miguel.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio de la carta: Entre 30 y 35 euros.

Menú diario: 15 euros, de lunes a viernes. Fin de semana y festivos, 22 euros.

Capacidad: 120 comensales.

Terraza: 50 plazas.

Horario: De 7 a 23 horas. Fines de semana, hasta fin de cenas.

Cierra: En verano no cierra. En tamporada baja, los miércoles tarde-noche.

Bodega: Unas 70 referencias.

Café: Dromedario.