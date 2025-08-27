Café La Viña: ensaladas, bocadillos, raciones y sándwiches

Mantienen su encanto las clásicas cafeterías de los años ochenta, con sus barras de madera y un estilo propio. En el caso del Café La ... Viña, abierto en 1984, ha sabido sobrevivir a modas y tendencias gracias a la formulación de una oferta sólida que comienza con los desayunos, donde un rico café Dromedario, las tortillas y los bocados dulces se han convertido en un tentempié fundamental para vecinos y trabajadores de la zona.

Tras el aperitivo, donde no faltan las raciones de rabas, llega la hora de almorzar y la carta proporciona salidas ágiles para cualquier paladar, empenzando por las ensaladas y terminando por una gran variedad de sándwiches y hamburguesas. Entre tanto, también ha raciones clásicas (ibéricos, queso, croquetas, albóndigas), platos combinados, pincho y bocadillos de todo tipo. Dispone de comida para llevar (sándwiches y hamburguesas).

Finalmente hay que destacar el pincho de la semana. Por cuatro euros se puede elegir entre un chorizo riojano, un filete de ternera con pimientos y una mini burger con queso. Incluye vino o cerveza.

Santander Café La Viña

Dirección: C/ San Fernando 22. Santander.

Teléfono: 942 375 018.

Propietario: Grupo La Viña.

Abierto: 1984.

Cocineras: Amparo Ruiz Pérez y Mary Villegas.

Capacidad: Más de 50 comensales, con terraza exterior.

Especialidades: Desayunos, buen café y tortilla de patata. Carta ensaladas, sándwiches, raciones, bocadillos, pinchos y platos combinados.