Una ruta gastronómica por Santoña, con el Faro del Caballo como mirador espectacular

763 escalones. Esa es la distancia que hay entre una vista de ensueño y situarse a los pies de unas aguas cristalinas que invitan al ... baño para recuperarse del esfuerzo. Subir y bajar al Faro del Caballo no es un reto sencillo, pero pocos son los que no reconocen que merece la pena. Y es que en una región con tantos atributos turísticos como Cantabria, uno no se gana el adjetivo de «imprescindible» sin tener méritos para ello.

La historia de este espacio ubicado en los acantilados del monte Buciero se remonta a 1863 y, como curiosidad, cabe señalar que esos famosos escalones –escarpados y desiguales– fueron construidos por los reclusos del Presidio de Santoña. Desde la torre donde se ubicaba la linterna hay una altura de 24 metros y el camino va bordeando la roca por un estrecho corredor. Para llegar hasta este lugar único, sólo accesible a pie –salvo que se vaya en barco–, se puede optar por varias rutas, siendo una de las más completas la circular que comienza y termina en la iglesia de Santa María del Puerto, con algo más de 10 km. Qué visitar Puerto pesquero y deportivo.

Playas de Berria y San Martín.

Montes Buciero y El Brusco.

Marismas de Victoria y Joyel.

Fuertes: de San Martín, San Carlos y El Mazo. Polvorín y cuerpo de guardia del Helechal. Baterías de San Martín y de Galvanes.

Faros: de El Caballo y San Martín.

Iglesia de Sta. María del Puerto.

Palacios de Manzanedo y de Chiloeches.

Monumentos: a la Virgen del Puerto, Juan de la Cosa, la mujer conservera o el sulero. Qué comer Conservas: Anchoas, bonito, relanzón...

Pescados y arroces. Dada la popularidad que esta zona ha adquirido en los últimos años, esta época del año es perfecta para organizar una excursión, aprovechando que el tiempo ya acompaña pero aún no tenemos la afluencia de visitantes propia del verano. Y ya presentes por Santoña, merece la pena quedarse a seguir explorando este municipio y detenerse a degustar otro de sus 'imprescindibles', las anchoas del Cantábrico. Contenido patrocinado Ruta gastronómica Santoña El Pecio Gastro Asador Dirección: Edificio Puerto Pesquero s/n, Santoña. Teléfonos: 942 680 345. Día de cierre: Domingo tarde (desde las 17.30H). Propietarios: Rafael Cimiano y Aida Fernández. Cocinera: Aida Fernández. Especialidades: Con una cocina que apuesta por el producto local, fresco y de temporada, El Pecio ofrece una carta que combina tradición, técnica y respeto absoluto por el ingrediente. Destacan los pescados salvajes del día –preparados a la plancha y servidos con guarnición de huerta–, las carnes a la brasa, los mariscos y los arroces (estos dos últimos, previa reserva). Suele organizar jornadas gastronómicas ligadas a productos de temporada, tales como el bocarte, el verdel o el bonito. Santoña Restaurante De Pilar Dirección: Edificio El Mirador de las Marismas (en el puerto), Santoña. Teléfono: 942 626 448. Días de cierre: Lunes y martes. Propietarios: Rubén Calvo y Pilar Argos. Cocinera: Pilar Argos. Especialidades: Cocina tradicional y marinera en la que los pescados del Cantábrico son protagonistas y suministrados en su totalidad por pescadores de la zona y otras lonjas de la zona norte. Observaciones: Reservas a través de www.elrestaurantedepilar.com Santoña Nivel 10 Dirección: C/ San Felipe 4, Santoña. Día de cierre: Lunes. Horario: Martes a viernes de 19.00 a 23.30; sábados y domingos de 12.00 a 00.00. Propietario: Gabriel Unzueta Calvo. Especialidades: Este establecimiento cuenta con una extensa carta para todos los gustos de comida americana, pizzas, hamburguesas, baguettes, raciones, costillas… con una excelente relación calidad/precio. Observaciones: Dispone de múltiples pantallas para ver partidos de fútbol; amplia terraza cubierta; servicio a domicilio (Santoña, Berria, Argoños, Treto, Gama y Escalante); menú del día y ofertas especiales los martes, miércoles y jueves. Santoña As de Guía Dirección: C/ Duque 23, Santoña. Teléfono: 942 680 808. Días de cierre: Miércoles y noches, salvo en verano, que abre viernes y sábado o bajo reserva. Propietarios: Iván Arrizabalaga (cocinero) y Ángela Gómez (jefa de sala). Especialidades: Este local desarrolla una cocina de mercado con platos elaborados a partir de productos frescos de temporada. Destacan sus siete variedades de arroces (recomiendan el meloso de vieiras con gamba roja y naranja) y sus revueltos melosos, elaborados a baja temperatura (sobresale el de patatas pobres con trufa de verano). Premio regional a la mejor tortilla tradicional 2014 y nacional a la mejor torrija 2016. Observaciones: Menú diario 21,50€; Especial sábados, domingos y festivos por 29,50€. Santoña El Paraíso de Berria Dirección: Avda. Primera de Berria 8, Santoña. Teléfono: 942 173 349. Horario: Hasta finales de junio, abre viernes de 18.00 a 00.00 h y sábados y domingos de 9.00 a 00.00 –con cocina activa de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00–. Desde el 1 de julio abre todos los días. Jefe de cocina: Iñaki Crespo Especialidades: Asador marinero a pie de playa con enorme terraza, jardín, comedor con vistas al mar y macro aparcamiento. Ofrece mojitos, gin tonic, D'J y música en vivo una vez por semana. Tiene una carta bien surtida donde destacan las raciones de sardinas, chicharros, pulpo, costilla de cerdo, zamburiñas, chipirones, gambones, navajas, rabas, pimientos verdes de Isla, nachos con queso y guacamole, brocheta de langostinos, mejillones, chorizo criollo, pinchos morunos. Entre los platos principales sobresalen las costillas de cerdo, pescados de temporada, carnes a la parrilla y paella de marisco. También hay pollo asado, hamburguesas, bocadillos, pizza... Observaciones: Dispone de menú por 20 € (mínimo dos personas) que incluye rabas, croquetas, paella de marisco, helado, café y bebida o bodega de la casa. Santoña Restaurante Juan de la Cosa Dirección: Playa de Berria 14, Santoña. Teléfono: 942 661 238. Propietario: Astuy Berria. Jefe de cocina: Rodrigo Ruiz. Especialidades: Con unas privilegiadas vistas a la playa de Berria, este restaurante es un referente en la zona que plantea una cocina tradicional con toques de vanguardia donde el mar es protagonista. Pescados salvajes a la plancha o al horno; mariscos de vivero propio; amplia carta de raciones marineras –rabas y mariscos del Cantábrico–; sabrosas paellas: con bogavante, marisco, almejas, negro... Y para cerrar la experiencia, nada como alguno de sus postres, entre los que destacan el soufflé, el helado de queso casero o su afamado 'chocolate caliente'. Observaciones: Ofrece tres menús degustación con buena relación calidad/precio: el 'Cuchara y tenedor', el 'Mar y Tierra' y 'El Marinero', con 5 platos, postre, café y bodega. Dispone de parking privado para clientes y posibilidad de plaza de garaje al hacer la reserva. Cuenta con dos enormes y acogedoras terrazas. Santoña Taberna Amayuela Dirección: C/ Santander 8-Bajo, Plaza de Peralvillo, Santoña. Teléfono: 620 891 621. Día de cierre: Miércoles. Propietario: Eloy Ortiz. Cocinero: Diego González. Especialidades: En pleno centro de Santoña, en zona peatonal y cerca del famoso paseo del pasaje, se localiza esta taberna, siempre concurrida, que desarrolla una cocina tradicional casera. Destaca por su marisco fresco: ostras, mejillones en cuatro estilos, navajas, langostinos, zamburiñas, quisquillas, caracolillos, garra de pulpo... Es muy popular la mariscada 'La Barca' –puede verse en la foto–, para dos personas, con centollo incluido, por 50E. El comensal también encuentra en su oferta picoteo marinero típico de Santoña: anchoas, boquerones y bocartes rebozados; otras raciones como chicharrones de Cádiz, ensaladilla de langostinos o albóndigas de pescado; ensaladas y tablas (maridaje, santoñesa, especial...). Observaciones: Dispone de menú diario y fin de semana por 17,90€, con 5 opciones a elegir en primeros y segundos, incluyendo postre, pan, vino y agua. Comercializan lotes de anchoas de Santoña.

