El rompeolas de Castro Urdiales es una prolongación de más de 500 metros que protege la entrada al puerto y ofrece una de las panorámicas ... más singulares de la villa, ofreciendo a los visitantes un lugar de encuentro que entra en contacto directo con el Cantábrico –tan presente en el pasado y el presente del municipio– y con la vida cotidiana de pescadores y vecinos que pasean por la zona.

La ruta gastronómica de hoy toma este punto como carta de presentación de este territorio que ejerce como puerta de entrada oriental a nuestra región, se sitúa a unos 75 kilómetros de Santander y está consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de la comunidad autónoma. Una posición que ocupa no sólo por sus playas –con Brazomar y Ostende como principales referentes–, sino también por su patrimonio arquitectónico, su gastronomía y sus populares fiestas.

Qué visitar Patrimonio religioso: Iglesia de Santa María de la Asunción; Ermita de Santa Ana

Patrimonio civil: Puebla vieja; castillo-faro; Puente medieval; Puerto y rompeolas; Palacio y jardines de Ocharan; casas de Los Chelines, Los San Martín, Isidra del Cerro y residencia de Pedro Velarde; Edificio Royal; Cementerio municipal La Ballena.

Playas: Brazomar, Ostende, Arcisero, El Pedregal, Arenillas, El Berrón, Oriñón y Mioño. Muelle de Don Luis.

Qué comer Besugo, cacacoles de San Andrés, anchoas y bonito en conserva.

En el primer apartado, son imprescindibles la iglesia de Santa María, el castillo-faro de Santa Ana y el casco histórico –declarado Conjunto Histórico en 1978–. En cuanto a las mesas de sus restaurantes, aquí se imponen los sabores marineros, ya sea en forma de arroces, pescados salvajes, raciones para picar o sus emblemáticas conservas de anchoa y bonito. Igualmente famosos son sus caracoles, plato protagonista por San Andrés, una de sus celebraciones más importantes junto al Coso Blanco y la Pasión Viviente.

Castro Urdiales Restaurante Mesón Marinero

Dirección: C/ Correría 23, Castro Urdiales.

Teléfono: 942 860 005.

Día de cierre: Ninguno.

Propietario: Domingo Urquijo González.

Cocinero: Martín Llaguno.

Especialidades: Marmita de langosta. Besugo, merluza, lubina, jibiones a la plancha, en su tinta o encebollados. Mariscos: gamba fresca, bogavantes, centollos del país, nécoras y cigalas.

Observaciones: Posee terraza con vistas al puerto.

Mioño Restaurante Asador El Túnel

Dirección: Bº La Estación s/n, Mioño.

Teléfono: 942 185 633.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Francisco José Urruela Castresana.

Cocinera: Victoria Eugenia Soto del Río.

Especialidades: Chuletón a la brasa y pescados frescos de temporada.

Observaciones: Expertos en la organización de eventos con buena calidad. Ambiente y música agradables. Todas sus novedades están disponibles en sus perfiles en redes sociales.

Castro Urdiales Conservas Mª Asun Velar

Dirección: Pol. Industrial La Tejea, nave 21, Castro Urdiales.

Teléfono: 942 867 223.

Especialidades: Productos en conserva procedentes de la mejor costera del Cantábrico. Entre ellos pueden encontrarse anchoas, bonito del norte, boquerones en vinagre, gildas, mejillones en escabeche, pudins o ahumados.

Observaciones: Distinguidos con los premios Great Taste Awards y medalla de oro Singapore Taste Awards. Opción de venta online y en tienda física. Organizan visitas, catas y talleres, previa reserva.