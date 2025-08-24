Somarroza, premio a la Mejor Sidra Natural del Mundo

La sidra cántabra ha vuelto a brillar en el panorama internacional. La Sidra Natural Somarroza acaba de ser reconocida como la Mejor Sidra Natural del ... Mundo en los 'World Cider Awards 2025', celebrados en Gran Bretaña, uno de los certámenes más influyentes del sector. Asimismo, el jurado no solo ha distinguido a la bebida con la medalla de oro, sino también como la mejor de su categoría, un doble reconocimiento que consolida a Cantabria en el mapa global de la sidra.

Reconocimientos

La edición de este año también dejó más éxitos para el lagar de Renedo de Piélagos. La Biter Bio Somarroza y la Rubí obtuvieron sendas platas, ampliando el palmarés de un proyecto que ya venía cosechando premios en concursos internacionales.

Y es que estos galardones se añaden a una larga lista de reconocimientos logrados por esta empresa familiar cántabra, dirigida por Jesús Gómez junto a sus hijas Cecilia, enóloga, y Lucía, responsable de gestión y márketing.

Bajo su impulso, y a lo largo de sus 15 años de actividad donde la creatividad y la innovación han sido seña de identidad, Somarroza ha conseguido más de medio centenar de distinciones a escala regional, nacional e internacional, siendo una de las más premiadas del mundo. Todas ellas, repartidas entre las más de una decena de referencias que la firma tiene en el mercado.

Los 'World Cider Awards' –certamen que forma parte de los 'World Drinks Awards'– reúnen a un jurado internacional que reconoce y valora sidras de todo el mundo en distintas categorías: desde las naturales hasta las espumosas o de sabores. En esta ocasión, la sidra cántabra destacó entre decenas de propuestas por su carácter fresco, equilibrado y fiel a la tradición de la manzana natural.