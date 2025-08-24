El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones de Somarroza en Renedo de Piélagos. DM
Somarroza, premio a la Mejor Sidra Natural del Mundo

El lagar de Renedo logra tres medallas: un oro y dos platas

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:46

La sidra cántabra ha vuelto a brillar en el panorama internacional. La Sidra Natural Somarroza acaba de ser reconocida como la Mejor Sidra Natural del ... Mundo en los 'World Cider Awards 2025', celebrados en Gran Bretaña, uno de los certámenes más influyentes del sector. Asimismo, el jurado no solo ha distinguido a la bebida con la medalla de oro, sino también como la mejor de su categoría, un doble reconocimiento que consolida a Cantabria en el mapa global de la sidra.

