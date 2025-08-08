Taco Point inaugura la terraza Yuma en ECI
Santander
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:23
Ambientada con la música de un grupo de mariachis, ha tenido lugar la inauguración en El Corte Inglés de la terraza del restaurante mexicano Tacos ... Point. La terraza se denomina Yuma, término que hace alusión a un ritual ancestral en el norte de México. Este restaurante, que está teniendo una muy buena acogida, está dirigido por Diego Herrera, con Julio César Romero de chef y Diego Espinosa de encargado. Además de una carnicería y otro Tacos Point en Unquera, está en proyecto abrir un tercer Tacos Point en septiembre en la Plaza de Cañadío.
