El valle de Toranzo, destino de la ruta gastronómica semanal

Pocas manifestaciones culturales resultan tan universales y atemporales como el arte paleolítico: un legado capaz de despertar la curiosidad de visitantes de todas las edades y generar multitud de preguntas en torno a esas pinturas y grabados que nuestros antepasados dejaron impresos en las cuevas. El Centro de Arte Rupestre de Cantabria Alberto I de Mónaco, inaugurado en 2024, se ha consolidado como un lugar idóneo para encontrar respuestas a esas incógnitas y poner contexto a nuestra historia; por ello, la ruta gastronómica de hoy toma como punto de partida este icono de la oferta turística en nuestra región.

Qué visitar Castañeda: Colegiata Santa Cruz; Iglesia S. Sebastián; Torre del Reloj.

Corvera de Toranzo: Conjunto histórico de Alceda; Palacio de Mercadal; Parque de Alceda; Balneario; Churrón de Borleña; Piedrona de Villegar; Espina del Gallego.

Luena: Calzada romana; Ermitas de Selvejo y Los Remedios.

Puente Viesgo: Cuevas del Monte Castillo; Centro de Arte Rupestre; Balneario; casona de FuentesPila; Conjunto monumental de Aes.

Santiurde de Toranzo: Santuario de Nuestra Señora del Soto; Torre de Los Bustillo.

Qué comer 1 Queso, mantequilla, sobaos, quesada, helado, chocolate con churros...

Localizada en Puente Viesgo, a unos 40 minutos de Santander, la instalación cuenta con varias salas donde se combinan reproducciones a escala real, recursos audiovisuales e interactivos o talleres con los que abrir boca para completar la experiencia con una visita posterior a las cuevas del Monte Castillo —Patrimonio Mundial de la UNESCO—.

La excursión es además una ocasión perfecta para extender el recorrido a otros puntos del valle de Toranzo, tales como Castañeda, Corvera de Toranzo, Luena o Santiurde de Toranzo. No faltan aquí lugares emblemáticos ante los que detenerse a admirar el rico patrimonio arquitectónico y natural que alberga esta zona, ubicada en los Valles Pasiegos y delimitada por el curso del Pas. Entre ellos, la colegiata de la Santa Cruz, el santuario de Nuestra Señora del Soto, el churrón de Borleña o la calzada romana de Luena.

Castañeda Finca de San Juan

Dirección: Bº Villabáñez, Castañeda.

Teléfono: 942 598 113.

Día de cierre: Lunes completo y todas las noches.

Propietarios: Familia Alvear.

Especialidades: Este local, que en 2023 celebró su cuarenta aniversario, plantea una cocina de corte tradicional en la que apuestan por los productos de temporada y las materias primas de la zona.

Observaciones: Acoge todo tipo de banquetes y tiene servicio de catering. Cuenta con aparcamiento propio y terraza. Dispone de menú diario y carta.

Vargas Restaurante Mores

Dirección: Bº Acebal 27, Vargas (Puente Viesgo).

Teléfono: 942 302 681.

Cierre: Martes y miércoles. Se dan cenas viernes y sábados.

Propietarios y cocineros: Vanessa López y Christian Cacho.

Especialidades: La cocina de este establecimiento es sencilla, basada en el producto local y de temporada. Destacan sus postres, tratados cono mimo y terminados al momento.

Observaciones: Terraza, ambiente tranquilo y acogedor. Fácil aparcamiento junto al restaurante y cargador de coches eléctricos.

Puente Viesgo Restaurante El Jardín Balneario Puente Viesgo

Dirección: C/ Manuel Pérez Mazo, s/n, Puente Viesgo.

Teléfonos: 942 598 061 y 659 158 681.

Días de cierre: Ninguno.

Propietaria: Mª Ángeles Pérez.

Jefe de cocina: Manuel Garrido.

Jefe de Sala: David Arias.

Especialidades: Una gran oferta gastronómica de primer nivel, con la calidad en el servicio y el producto como protagonistas. Dentro de una mentalidad sostenible y con una clara apuesta por el desarrollo local, trabajan con una gran oferta de productos km0. En su oferta destaca el menú termal diario, el menú degustación y una carta con productos de temporada, carnes de Cantabria y un apartado especial que recoge los platos más queridos de las exitosas «Jornadas de Vegetalissimo». Toda la carta se prepara también para llevar.

Observaciones: Es posible combinar sus menús con tratamientos de balneario que denominan «Experiencias de día». El restaurante ha renovado su decoración, mobiliario, mantelería... para lograr un aspecto más moderno y acogedor; integra además una nueva vinoteca de diseño.

Borleña (Corvera de Toranzo) Mesón de Borleña

Dirección: Carretera Santander-Burgos km. 118, Borleña (Corvera de Toranzo).

Teléfono: 942 597 643.

Día de cierre: Martes en temporada baja.

Propietario: Javier Pérez Casar.

Cocineras: Adoración y Teresa.

Especialidades: Este establecimiento, que en sus primeros compases allá por 1834 fue un bar-tienda, es hoy en día un reconocido restaurante de cocina tradicional –destacado en la categoría Big Gourmand de la Guía Michelin–. Lo suyo son los platos de guiso a fuego lento, ollas de legumbre, carnes de la zona y una cuidada selección de pescados. Completan su propuesta con postres 100% caseros.

Observaciones: Tiene terraza para unos 60 comensales. Desde 1996 cuenta con hotel.

Alceda Restaurante El Parque Balneario de Alceda

Dirección: Ctra. Balneario, s/n, Alceda.

Tlf: 942 594 939.

Propiedad: Hotel Parque de Alceda S.A.

Jefe de Cocina: Aitor Aranzadi Elizondo.

Especialidades: El restaurante del Balneario de Alceda posee una ubicación e instalaciones privilegiadas donde la naturaleza está muy presente. Cuenta con amplios espacios, terrazas y un equipo de cocina con una amplia experiencia a sus espaldas que plantea una cocina de km0, basada en la máxima calidad y exquisito trato al producto. Destacan como opciones cada vez más reclamadas su tortilla de patata y la hamburguesa especial con carne de los Valles Pasiegos –tanto para comer en el local como para llevar por encargo–. También las rabas de calamar con ali oli, el pulpo a la plancha con puré matancero, las croquetas tradicionales o el bacalao con piperrada. Las anchoas, carnes de Cantabria y postres caseros tampoco faltan en su propuesta. Además, el local ofrece una amplia variedad de opciones rápidas aptas para todos los gustos.

Observaciones: Organizan eventos. Disponen de terraza exterior al Parque de Alceda, piscina y ofertas para acceder al balneario.

Santiurde de Toranzo El Molino de Vejoris

Dirección: Bº Panaliza 82, Santiurde de Toranzo.

Teléfono: 689 751 099.

Cierre: Martes. Abre de 13.00 a 17.00 horas y cenas de 20.00 a cierre (con reserva).

Propietario: Pedro Mazorra González.

Especialidades: Entre sus platos más reconocidos están el cocido montañés, la alubia roja con matanza o el pisto verde de huerta ecológica. El suyo es un menú a base de cocina tradicional, que incluye de platos vegetarianos y postres caseros.

Observaciones: Bodega pub piano-bar, cata de vinos. Amplia terraza. «Pet friendly» , con lugares especiales habilitados para comensales con mascota, tanto en el interior como en el exterior del local.

Puente Viesgo La Tienduca de Puente Viesgo

Dirección: Bº Puente Viesgo s/n.

Teléfono: 623 260 832.

Día de cierre: Lunes en invierno. En verano se abre todos los días de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 21.30 H.

Propietaria: Sandra Contreras Rebollar.

Especialidades: Espacio dedicado a los productos artesanos y gourmet de todos los rincones de la tierruca, lo que convierte a este local en un escaparate perfecto para el consumo y disfrute de los visitantes.

Observaciones: La tienda cuenta con página web y acepta pedidos online. Además, está activa en redes sociales para que sus clientes no se pierdan ninguna novedad.