Dónde comer en... San Vicente de la Barquera, un paraíso exclusivo para los amantes del surf Alumnos de una escuela de surf en San Vicente. En 2018, las playas de Merón y Oyambre fueron declaradas 'reserva natural de surf

El último municipio cántabro en declarar sus playas como 'reserva natural del surf' ha sido el de San Vicente de la Barquera. El pasado verano, en junio de 2018, se aprobaba por la propuesta de declaración pública y desarrollo de la reserva de surf de Merón-Oyambre.

El proyecto, denominado 'Un patrimonio recurso natural y cultural de San Vicente de la Barquera' fue propuesto por la Federación Cántabra de Surf, en colaboración con la Federación Española de Surf, con el correspondiente informe técnico municipal. El argumento: las características de la rompiente que existe en la franja litoral barquereña y su creciente impacto social y económico.

La declaración de San Vicente como reserva natural de surf ha supuesto para esta villa marinera el reconocimiento de las olas de las playas de Merón y Oyambre (con los mejores rincones para surfear: Farolillo, Merón, Bederna, Piedras Negras, El Cabo y Pájaro Amarillo) no sólo como un recurso natural, turístico y económico sino como patrimonio para quienes aman este deporte y sus variantes como el bodyboard, kitesurf, windsurf, kayaksurf, paddle surf o SUP, entre otras. Precisamente esta última disciplina está ganando adeptos en las tranquilas aguas de la bahía de San Vicente, ya que no necesita olas y está indicada para todas las edades al no requerir una gran forma física.

El paisaje y la gastronomía de la villa han contribuido a convertir las playas de Merón y Oyambre en un auténtico paraíso para surfistas, con olas de todos los tipos y para todos los niveles. Todo el entorno de la bahía de San Vicente de la Barquera, con la ría de Oyambre y las dunas de la playa de Merón, tiene un alto valor paisajístico y biológico.

Avda. de los Soportales El Bodegón

Dirección: Avda. de los Soportales 17, San Vicente de la Barquera.

Teléfono: 942 710 043.

Día de cierre: Ninguno.

Propietario: José Manuel Bilbao.

Cocineros: Fausto Guerrero y Nancy Pereira.

Especialidades: Arroces –seis especialidades– y pescados de lonja. Recomendable el arroz de carabineros y almejas; el de pulpo con almejas; el machote y el pez rey (en temporada). Amplia carta de raciones, variada y por supuesto con el mar como protagonista. Terraza y menús especiales de 25 a 35 euros. Amplia terraza en los soportales.

Calle Antonio Garelly El Pescador

Dirección: Calle Antonio Garelly, San Vicente de la Barquera.

Teléfono: 942 710 005.

Día de cierre: Lunes tarde y martes (de noviembre a febrero, resto del año no cierra).

Propietarios: Hermanos Aja Fernández.

Cocinero: Jesús Ángel González Rábago.

Especialidades: Un clásico barquereño, casi centenario, donde poder degustar los mejores pescados del Cantábrico y mariscos con vivero propio. Recomendables la merluza, el lenguado, el rape y, por supuesto, sus premiados guisos de cuchara. Dispone también de una amplia carta de raciones, un excepcional menú diario de lunes a viernes a 12 euros y una estupenda, calefactada y recién reformada terraza, que mira a la bahía de San Vicente.

Playa de Oyambre El Pájaro Amarillo

Dirección: Playa de Oyambre.

Teléfono: 942 741 686

Propietario: Agustín Ojeda González.

Cocinera: Estela González Gutiérrez .

Especialidades: Arroces con marisco. Paella de marisco, arroz con bogavante y arroz con carabineros.

Observaciones: Pescados y mariscos frescos, a la plancha, machote, jargo, san martín, lubina, rape, ventresca, nécoras, bogavante. Menú del día y raciones.