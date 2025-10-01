Más de 160 médicos abordarán el uso de la inteligencia artificial en el cuidado de los pacientes con cáncer El grupo GO Norte analizará en su congreso anual en Limpias, los días 2 y 3 de octubre, los avances más relevantes en tumores de próstata, vejiga y riñón

Ana Rosa García Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Los avances médicos más relevantes en el tratamiento del cáncer de próstata, vejiga y riñón y la integración de la inteligencia artificial en el cuidado de los pacientes oncológicos serán dos de los temas centrales del congreso de especialistas en tumores genitourinarios que se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Parador de Limpias (Cantabria) de la mano del grupo profesional Go Norte. Más de 160 especialistas en Oncología Médica, Urología, Oncología Radioterápica, Radiología, Anatomía Patológica, Farmacia e investigación se reunirán en la cuarta edición de International GU Debates. «Nuestro objetivo es conectar la mejor evidencia con decisiones clínicas concretas, en un entorno ágil y multidisciplinar», destaca Ignacio Durán, médico del servicio de Oncología de Valdecilla y coorganizador del encuentro.

Durante estas dos jornadas, expertos nacionales e internacionales abordarán los retos actuales y compartirán «conocimiento que impacte directamente en la práctica clínica». El programa, diseñado para ser ágil y práctico, según destacan desde la organización, «se centrará en temas clave como la medicina de precisión, biomarcadores, estrategias perioperatorias, combinaciones de inmunoterapia y radioterapia, así como el papel emergente de la inteligencia artificial y el valor añadido del ejercicio físico en pacientes oncológicos». La agenda incluirá ponencias magistrales, debates interactivos y casos clínicos orientados a la toma de decisiones. «GU Debates pone el foco en biomarcadores, combinaciones innovadoras y medicina de precisión», añade Nuria Laínez, del Hospital Universitario de Navarra.

Este foro independiente y colaborativo promueve el intercambio de conocimiento en oncología genitourinaria, fomentando la interacción entre especialidades clínicas y grupos de investigación para acelerar la traslación a la práctica asistencial.