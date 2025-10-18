El 22,2% de la población de Cantabria se encuentra en riesgo de pobreza

Cantabria cuenta con 131.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa un 22,2% de la población. Así se comunica ... en el informe Arope, presentado por la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y la Coordinadora de ONGD. Los datos presentados recogen los resultados del año 2024 en el que la cifra supone 2.000 personas más que en 2023 y consolida una tendencia al alza tras años de estancamiento.

El estudio, basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, muestra una brecha de género sin precedentes. El 25,2% de las mujeres se encuentra en riesgo de pobreza frente al 19,1% de los hombres, una diferencia de 6,1 puntos, la más alta de toda la serie histórica. «La desigualdad entre hombres y mujeres crece en todos los indicadores, a su máximo histórico», ha subrayado la portavoz de EAPN, Rosa Pérez. Y es que este valor es «el más alto de toda la serie histórica desde que se hace este informe».

Por edades, la pobreza sigue resaltando en la infancia. Uno de cada cinco menores (22,2%) vive en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,4 puntos más que en 2023. El dato también empeora entre las personas mayores: el 21,3% de los mayores de 65 años están en esa situación, tras aumentar 4,7 puntos y romper una tendencia descendente. En cambio, los adultos entre 30 y 64 años registran una ligera mejora (22,1%, 1,7 puntos menos). «Vemos que la infancia y las personas mayores son los más vulnerables en términos de pobreza», resumió Dani Pesquera, presidente de EAPN Cantabria.

En términos económicos, el umbral de pobreza se sitúa en 11.871 euros anuales por persona, y la tasa de pobreza afecta al 17,3% de la población (102.00 personas), lo que supone 12.000 más que el año anterior. De ellas, 62.000 son mujeres y 40.000 hombres, una vez más se hace visible la brecha de género. La pobreza severa, es decir, vivir con menos de 644 euros al mes, alcanza al 6,8% de la población (unas 40.200 personas). Este valor se ha detectado que afecta principalmente a «hogares con menores, al entorno urbano respecto al rural, a personas que viven en alquiler, a personas en desempleo y a personas con discapacidad, principalmente», recalcó el presidente de EAPN.

El informe alerta también sobre la carencia material y social severa, que afecta a 35.000 cántabros que no pueden afrontar gastos básicos como calentar su vivienda, cambiar muebles o reunirse con amigos. Las mujeres vuelven a estar más afectadas (6,7%) que los hombres (5,2%).

En cuanto al empleo, aunque la baja intensidad laboral por hogar mejora y baja al 7,7% (tres puntos menos que la media nacional), EAPN advierte que «tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza». La red recuerda que la renta media se ha reducido y que el encarecimiento de la vivienda agrava la precariedad: el alquiler absorbe el 38,5% de los ingresos medios, cuando no debería superar el 30%.

Ante esta situación, las entidades organizadoras reclamaron una «estrategia autonómica contra la pobreza con recursos estables y políticas estructurales». Entre sus propuestas destacan mejorar el Ingreso Mínimo Vital, aumentar el parque público de vivienda social, garantizar que el gasto en vivienda no supere el 30% de la renta, e impulsar empleos de calidad y reformas fiscales más justas.

«La pobreza no es inevitable, es una injusticia», ha recordado Gabriel Herrería, presidente de ONGD. «Conocer la realidad es el primer paso para cambiarla. Frente a quienes cortan sueños y vidas, estamos aquí para tejerlos de nuevo». Así hace referencia al lema que tiene la semana de la pobreza,'La pobreza corta sueños y vidas', que termina mañana con la presentación del libro 'Crónicas a la intemperie. Una década viviendo África' de la periodista Lola Hierro en la librería Gil a las 19.00 horas. Una cita anual que busca visibilizar la pobreza, generar reflexión ciudadana y promover una acción colectiva por la justicia socia, a través de actividades.