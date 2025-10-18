El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

No poder calentar la vivienda es uno de los indicadores que analiza el estudio AROPE Fernando Díaz

El 22,2% de la población de Cantabria se encuentra en riesgo de pobreza

El nuevo informe Arope 2024 refleja que 131.000 cántabros viven en una situación cercana a la exclusión social, 2.000 más que el año anterior

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:35

Cantabria cuenta con 131.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa un 22,2% de la población. Así se comunica ... en el informe Arope, presentado por la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y la Coordinadora de ONGD. Los datos presentados recogen los resultados del año 2024 en el que la cifra supone 2.000 personas más que en 2023 y consolida una tendencia al alza tras años de estancamiento.

