42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada

El Gobierno de Cantabria tendrá que hacer frente a la decisión de 42 de los 252 bomberos forestales de la región de acogerse a la ... jubilación voluntaria. Hasta final de este año, está previsto que se jubilen anticipadamente ese número de efectivos, de los que veintidós ya lo han hecho. Ante esta circunstancia, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, preguntó el pasado lunes en la Cámara cómo prevé el Gobierno de Cantabria cubrir estas vacantes. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, garantizó el operativo de extinción de incendios «no se va a ver en absoluto alterado» por este hecho y las plazas se cubrirán con personal laboral con categoría de bomberos forestal.

Según detalló la consejera, para cubrir las 42 plazas se ha publicado este mes de noviembre un listado con 103 posibles sustitutos provenientes de las listas de empleo de contratación temporal en la categoría forestal. «La cobertura de las plazas queda más que garantizada y la funcionalidad y la disponibilidad del operativo de extinción de incendios forestales no se va a ver en absoluto alterada por esta circunstancia», ha subrayado Susinos.

El portavoz socialista le replicó que la incorporación de ese personal en enero, cuando Cantabria se enfrenta a la campaña de incendios más intensos, «será peligroso para ellos y también para los veteranos». «Hace falta personal más estable y con más tiempo para integrarse», incidió Iglesias.

Pero Susinos respondió que si le preocupa eso que hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que «no ponga límites a la tasa de reposición» y le ha echado en cara el «enorme perjuicio» que ha supuesto el rechazo al proyecto de presupuestos del Ejecutivo regional que incluía, según resaltó, casi un millón de euros para afrontar la jubilación anticipada de los bomberos forestales en la región.