Dos bomberos forestales intentan sofocar un fuego en Ruente. Pedro Puente Hoyos

42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada

Susinos asegura que el operativo de extinción de incendios «no se va a ver en absoluto alterado» y que esas plazas se cubrirán con personal laboral

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

El Gobierno de Cantabria tendrá que hacer frente a la decisión de 42 de los 252 bomberos forestales de la región de acogerse a la ... jubilación voluntaria. Hasta final de este año, está previsto que se jubilen anticipadamente ese número de efectivos, de los que veintidós ya lo han hecho. Ante esta circunstancia, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, preguntó el pasado lunes en la Cámara cómo prevé el Gobierno de Cantabria cubrir estas vacantes. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, garantizó el operativo de extinción de incendios «no se va a ver en absoluto alterado» por este hecho y las plazas se cubrirán con personal laboral con categoría de bomberos forestal.

