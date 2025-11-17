2.700 accidentes de tráfico y 16 víctimas mortales en las carreteras cántabras en lo que va de año

2.705 accidentes de tráfico, con 16 víctimas mortales, 77 heridos con hospitalización y otros 1.309 leves. Este es el balance que dejan las ... carreteras cántabras en lo que va de año y del que ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante la concentración celebrada en la entrada de la Delegación del Gobierno con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora el tercer domingo del mes de noviembre.

Casares abogó por el trabajo conjunto de administraciones y conductores para reducir la siniestralidad vial y también apostó por continuar intensificando las campañas de sensibilización para seguir reduciendo el número de víctimas de accidentes de tráfico, especialmente entre los usuarios vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones). Bajo el lema 'Talentos perdidos', el delegado dejó claro el mensaje que quería transmitir: «No queremos nuevas víctimas que recordar».

Además de agradecer el trabajo de «todos los que nos cuidan, nos protegen y velan por nuestra seguridad vial», destacó también la labor desarrollada en los últimos años para cambiar la normativa, con avances como el carné por puntos o la reducción de las tasas de alcoholemia permitidas al volante, y para «redoblar» las campañas de sensibilización que «nos ponen contra el espejo de la realidad y frente a las historias de víctimas de accidentes de tráfico».

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, que también se sumó a la concentración, recordó la importancia de las campañas para sensibilizar y concienciar a la sociedad cántabra sobre materias tan importantes como el alcohol y las drogas, uso de motocicletas o distracciones en la conducción. «El uso del teléfono móvil al volante está detrás de más del 30% de los accidentes registrados en la región en los últimos años», añadió.

Carreteras más seguras

En la concentración, que se guardó un minuto de silencio, el representante en Cantabria de la Asociación de Lesionados Medulares (Aesleme), Rodolfo Castillo, leyó el Manifiesto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

«Todos tenemos un papel que cumplir para lograr calles y carreteras más seguras», recuerda el escrito, que recoge un reconocimiento a los servicios de emergencias, policías, guardias civiles y sanitarios que diariamente intervienen en los accidentes de tráfico, así como a las asociaciones de víctimas y a las entidades que promueven la mejora de la seguridad vial.

También han asistido a la concentración el jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Carlos J. Martínez; el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, Jorge Giro; el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez; representantes del 112 y el 061, de varias Policías Locales, de ayuntamientos, de organismos del Gobierno autonómico, de la Fiscalía de Seguridad Vial, de asociaciones profesionales y, por supuesto, miembros de las entidades de familiares y víctimas de accidentes de tráfico.