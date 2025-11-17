El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concentración en la Delegación del Gobierno en Cantabria por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. DG

2.700 accidentes de tráfico y 16 víctimas mortales en las carreteras cántabras en lo que va de año

La Delegación del Gobierno conmemora con una concentración el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

L. V. C.

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:31

Comenta

2.705 accidentes de tráfico, con 16 víctimas mortales, 77 heridos con hospitalización y otros 1.309 leves. Este es el balance que dejan las ... carreteras cántabras en lo que va de año y del que ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, durante la concentración celebrada en la entrada de la Delegación del Gobierno con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se conmemora el tercer domingo del mes de noviembre.

