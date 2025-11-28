El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Auxiliares de Enfermería durante la concentración en Valdecilla. DM

500 auxiliares de Enfermería se concentran en Valdecilla

Reclaman la actualización de su categoría profesional al grupo C1

Á. C.

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Más de 500 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) –según los convocantes– se concentraron ayer a las puertas de Valdecilla durante una jornada de ... huelga promovida por el sindicato USO con el objetivo de reclamar la actualización de su categoría profesional al grupo C1. La portavoz de la Plataforma Nacional del colectivo en Cantabria, Marta Barata, explicó esta reivindicación histórica del colectivo, puesto que «la formación, funciones y responsabilidad de los TCAE están plenamente alineadas con el nivel C1 reconocido en Europa y por el propio EBEP».

