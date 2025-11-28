500 auxiliares de Enfermería se concentran en Valdecilla
Reclaman la actualización de su categoría profesional al grupo C1
Á. C.
Santander
Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:28
Más de 500 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) –según los convocantes– se concentraron ayer a las puertas de Valdecilla durante una jornada de ... huelga promovida por el sindicato USO con el objetivo de reclamar la actualización de su categoría profesional al grupo C1. La portavoz de la Plataforma Nacional del colectivo en Cantabria, Marta Barata, explicó esta reivindicación histórica del colectivo, puesto que «la formación, funciones y responsabilidad de los TCAE están plenamente alineadas con el nivel C1 reconocido en Europa y por el propio EBEP».
Por su parte, el portavoz de USO del sector en Cantabria, José Vía Iglesias, manifestó que el sindicato, en coordinación con la Plataforma, prepara una batería de medidas para lograr este objetivo «irrenunciable» en los tres frentes, sindical, político y jurídico. Según afirmó, «llegaremos donde haga falta». Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que el colectivo criticó que, pese a contar con una formación que Europa y el EBEP sitúan en el nivel C1, continúan clasificados en el grupo C2.
