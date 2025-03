Hay 604 dependientes en lista de espera para una plaza concertada

Ana Rosa García Santander Lunes, 31 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Actualmente, hay 604 dependientes que están a la espera de acceder a una plaza concertada en una residencia de mayores, el triple del máximo de nuevas plazas que se podrán sumar a la red este año. Pero no todos están en las mismas condiciones, como precisan desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Desde que se implantó la libre elección de centros por parte del usuario, las listas se configuran en cada residencia, siendo las más solicitadas las de San Cándido y La Caridad, en Santander, y Asilo San José, en Torrelavega. De esta forma, constan 203 personas apuntadas en el destino que han elegido, a expensas de que se quede una plaza vacante. Mientras tanto, continúan en su casa.

En cambio, las otras 401 no han accedido aún a esa plaza concertada que tienen concedida pero, hasta que les llegue el turno, están ocupando una plaza privada que sufraga en parte el Gobierno a través de la prestación económica vinculada al servicio. Una situación que se mantendrá hasta que haya rotación (léase, bajas por fallecimiento), porque la red registra un lleno casi permanente. Y a juicio de Rubén Otero, presidente de Federación Empresarial de la Dependencia (FED) Cantabria, el problema de falta de plazas va a acentuarse sin remedio en los próximos años. Él calcula que «de aquí a 2030 Cantabria necesitará 1.500 plazas en residencias» para satisfacer la demanda -«solo atendemos a un 4% de la población mayor»-, «y no las va a tener. En 2026 está claro que no se va a abrir ninguna nueva, porque no las hay en construcción ahora. Se debería haber planificado hace años, porque la tasa de envejecimiento es la que es, el Gobierno y el arco parlamentario deberían hacer algo para dar solución al problema que nos viene».