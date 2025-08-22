Casi 900 reses de ganaderos de Cantabria se han visto afectadas por los incendios de León La consejería ayudará a los propietarios con los trámites para mover las cabezas, pastos para recolocarlos o suministro de alimentos

Diego Kattán González Santander Viernes, 22 de agosto 2025, 17:56

880 reses de 18 ganaderos de Cantabria se han visto afectadas por los incendios forestales en los montes de León y han tenido que ser trasladadas. La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, se ha reunido con un grupo de estos ganaderos cántabros que tenían sus reses en los puertos de Castilla y León cuyos pastos han quedado total o parcialmente destruidos. A la reunión también asistieron el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y el director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso.

Tras sus testimonios, la consejera les ha trasladado el compromiso de ofrecerles todo el apoyo posible. En este sentido, Susinos ha garantizado rapidez en la tramitación de guías de movimiento, ayuda para el suministro de alimentos e incluso algunas fincas propiedad del Gobierno de Cantabria para que puedan recolocar a su ganado mientras dure la emergencia, «al menos el tiempo que ellos contaban con tener a sus animales pastando en los montes».

«Sus animales es lo único que tienen», ha señalado la consejera en una nota de prensa, recordando que «tras el infierno que han vivido, el Gobierno de Cantabria se pone a su disposición para que tanto ellos como su ganado se encuentren en las mejores condiciones posibles». También ha destacado la solidaridad del sector, apuntando que «se está movilizando para contribuir con donaciones de comida, como bolas, forrajes y tacos de camperas».

Además, ha asegurado que «en el caso de que fuera necesario, desde el Gobierno articularemos una ayuda de emergencia que garantice el bienestar de estos animales haciéndoles llegar la comida que necesiten, y las actuaciones sanitarias derivadas de esta situación».

De los 18 ganaderos, tres de ellos con 380 animales ya han sido reubicados en pastos cercanos, aunque podrían necesitar alimentación adicional; a otros dos, con 87 reses, la Consejería les está buscando ubicación. Los trece restantes regresarán a Cantabria: seis de forma inmediata (con 161 animales en total) y siete más, con 255 cabezas de ganado, intentarán permanecer en Castilla y León el mayor tiempo posible.

«Hablamos de diferentes circunstancias», ha explicado Susinos. «Se trata de ganaderos extensivos que tienen a sus animales en los puertos durante unos meses y, por ello, no disponen en sus almacenes del acopio de alimento necesario para enfrentarse a una situación extraordinaria como la que estamos viviendo».