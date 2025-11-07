El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Coto y Álvaro Rodríguez Dapena. Roberto Ruiz

«Abordar la incertidumbre geopolítica y de aranceles es clave para tener seguridad»

Álvaro Rodríguez Dapena participó ayer en el máster en Comercio Internacional, Transporte y Logística de la UC, que cumple un cuarto de siglo de formación

ÁNGELA MADRAZO

santander.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Un comercio internacional sólido genera «economía estable», pero la situación actual, no solo en Cantabria o España, incluye una nueva variante en la ecuación: «La incertidumbre». Especialmente, sobre dos áreas concretas, «en la geopolítica y en los aranceles o divisas», cuestiones que son «claves para garantizar la seguridad de nuestros puertos».

Es una conclusión con la que el expresidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, clausuró ayer el periodo de máster 2024/25 y dio comienzo a la XXVI edición del curso en Comercio Internacional, Transporte y Logística, junto al director del mismo y catedrático de la Universidad de Cantabria (UC), Pablo Coto Milán. Un encuentro en el que también participaron el consejero de Fomento, Roberto Media, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, y la profesora doctora, Ingrid Mateo, en representación de los alumnos salientes y del profesorado del máster.

El expresidente de Puertos del Estado insistió en la importancia de «recalcular permanentemente, formarnos y tecnificar el análisis con el que trabajamos» para los alumnos graduados y que empezaron la formación con su clase magistral. A pesar del contexto global, «de la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos y que hemos expuesto», Rodríguez fue positivo, «nos hemos podido aupar en esta economía, que permite un crecimiento sólido, estable y lineal». Por ello, compartió una idea en la que también recayó el director del máster: «Los puertos y el Comercio lo hacen las personas y pertenece a las personas». De la misma forma que, el posgrado de la UC, «cuenta con el prestigio y éxito que tiene gracias a los alumnos, profesores, dirección y personal de la universidad que apuestan por la formación».

