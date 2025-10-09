El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen captada por las cámaras de la DGT.

Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:42

Comenta

Un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados ha ocasionado importantes retenciones en la A-67 en sentido Santander. El choque ha ocurrido poco antes de las nueve de la mañana a la altura de Gornazo, cerca del área de servicio, en el kilómetro 191, y se ha formado un tapón que ha llegado hasta Barreda (184.8).

La Guardia Civil de Tráfico señala que no ha habido que lamentar daños personales y que las colas se han debido a que dos de los vehículos siniestrados se han quedado en el carril izquierdo, obstáculo que se sumaba a la elevada densidad de la circulación a esas horas. En cuanto las grúas pudieron retirarlos, el tráfico ha recuperado la normalidad. Pasadas las diez de la mañana el tráfico en la autovía ha vuelto a fluir.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  3. 3

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander

Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander