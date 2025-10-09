Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander

Mariña Álvarez Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 09:42 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados ha ocasionado importantes retenciones en la A-67 en sentido Santander. El choque ha ocurrido poco antes de las nueve de la mañana a la altura de Gornazo, cerca del área de servicio, en el kilómetro 191, y se ha formado un tapón que ha llegado hasta Barreda (184.8).

La Guardia Civil de Tráfico señala que no ha habido que lamentar daños personales y que las colas se han debido a que dos de los vehículos siniestrados se han quedado en el carril izquierdo, obstáculo que se sumaba a la elevada densidad de la circulación a esas horas. En cuanto las grúas pudieron retirarlos, el tráfico ha recuperado la normalidad. Pasadas las diez de la mañana el tráfico en la autovía ha vuelto a fluir.