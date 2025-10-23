El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Acepta cuatro años de prisión por violar a su prima

EFE

EFE

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:07

Comenta

Un hombre acusado de violar a su prima, aprovechando que ella se encontraba «totalmente embriagada», ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cuatro años de prisión. La Audiencia de Cantabria condenará por un delito de agresión sexual a cuatro años de cárcel a este hombre, tal y como ha confirmado la magistrada de la Sección Primera, después de que las partes hayan alcanzado una conformidad antes de celebrarse la vista. La Fiscalía ha rebajado de nueve a cuatro años su petición de cárcel, al tener en cuenta las atenuantes de intoxicación por bebidas alcohólicas y la reparación del daño, ya que el procesado ha consignado 4.000 de los 15.000 euros con los que tendrá que indemnizar a la víctima por daños morales. El acuerdo también incluye siete años de libertad vigilada, cinco años de inhabilitación para trabajo con menores y ocho años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  2. 2

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  3. 3

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  4. 4

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  5. 5 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  6. 6

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  7. 7

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  8. 8

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  9. 9

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  10. 10

    Un cántabro que vino de Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Acepta cuatro años de prisión por violar a su prima