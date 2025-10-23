Acepta cuatro años de prisión por violar a su prima

EFE Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Un hombre acusado de violar a su prima, aprovechando que ella se encontraba «totalmente embriagada», ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cuatro años de prisión. La Audiencia de Cantabria condenará por un delito de agresión sexual a cuatro años de cárcel a este hombre, tal y como ha confirmado la magistrada de la Sección Primera, después de que las partes hayan alcanzado una conformidad antes de celebrarse la vista. La Fiscalía ha rebajado de nueve a cuatro años su petición de cárcel, al tener en cuenta las atenuantes de intoxicación por bebidas alcohólicas y la reparación del daño, ya que el procesado ha consignado 4.000 de los 15.000 euros con los que tendrá que indemnizar a la víctima por daños morales. El acuerdo también incluye siete años de libertad vigilada, cinco años de inhabilitación para trabajo con menores y ocho años de alejamiento y prohibición de comunicar con la víctima.