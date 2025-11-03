El acto de conciliación entre Buruaga y Molleda queda fijado para el 27 de noviembre

El acto de conciliación entre Agustín Molleda, el secretario de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, y María José Saenz de Buruaga, presidenta del ... Gobierno regional, se ha fijado para el próximo 27 de noviembre (un jueves), a las diez y media de la mañana, en la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander. El señalamiento -destacan desde el TSJC- «ya ha sido comunicado a la representación del conciliante y también a la conciliada, en la sede del Gobierno de Cantabria».

La fijación de este acto es el primer movimiento tras la denuncia de Molleda contra Buruaga por presuntas injurias, calumnias y perjuicio al honor. La líder del PP calificó como «corrupción de libro» el concurso público en el que Molleda, siendo todavía regidor, y su hermana ganaron una plaza fija en el Ayuntamiento. El número dos del PSOE firmó las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento de su propio puesto y el de su hermana.

El acto de conciliación es un procedimiento habitual en casos de este tipo (recuerda, por reciente, al que se fijó para ver si Revilla rectificaba sus declaraciones sobre el Emérito Juan Carlos I). Es, explica el Tribunal, «un trámite obligatorio para la interposición de una querella criminal por injurias o calumnias». Se trata de una comparecencia de las partes ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander. Molleda y Buruaga podrán acudir por sí mismos o por medio de su procurador, según aclara el TSJC. Si no hay avenencia (si Buruaga no se presenta o no accede a la rectificación exigida), el socialista podrá continuar con el trámite de la querella si lo estima oportuno.