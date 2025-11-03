El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de la presidenta reunida con Agustín Molleda cuando todavía era alcalde de Cartes en diciembre de 2023. DM

El acto de conciliación entre Buruaga y Molleda queda fijado para el 27 de noviembre

El socialista exige una rectificación de la presidenta, que habló de «corrupción de libro» en el caso del concurso por el que el exalcalde de Cartes, siendo regidor, y su hermana ganaron una plaza fija en el Consistorio

A. M.

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:43

El acto de conciliación entre Agustín Molleda, el secretario de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, y María José Saenz de Buruaga, presidenta del ... Gobierno regional, se ha fijado para el próximo 27 de noviembre (un jueves), a las diez y media de la mañana, en la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander. El señalamiento -destacan desde el TSJC- «ya ha sido comunicado a la representación del conciliante y también a la conciliada, en la sede del Gobierno de Cantabria».

