El Hospital de Santa Clotilde es uno de los centros que más actividad tiene concertada con el SCS. s.c.

El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones

Este convenio singular recoge toda la actividad que ya tiene contratada el SCS con la entidad sin ánimo de lucro a través de conciertos y por la que paga 15 millones al año

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:58

Hace diez meses que se hizo el anuncio: la integración del Hospital Santa Clotilde en la red pública del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que ... dejaría de regirse por conciertos periódicos –como los tradicionales para hospitalización de media estancia, Cuidados Paliativos o cirugías de Traumatología y Oftalmología– para extender ese compromiso a largo plazo a través de un convenio singular. Fue el propio consejero de Salud, César Pascual, quien avanzó las negociaciones durante la inauguración del Servicio de Radiodiagnóstico del hospital de la Orden de San Juan de Dios, que después de 80 años de trayectoria en Cantabria, contempla invertir 50 millones para su gran transformación. Y ese convenio singular que regulará la derivación de pacientes durante los próximos 16 años (prorrogables hasta los 20), según el borrador que maneja Sanidad, avanza en su tramitación.

