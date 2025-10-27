Las adicciones a las apuestas y los juegos online crecen con fuerza entre los jóvenes cántabros

La Fiscalía de Cantabria lo viene señalando en sus últimas memorias anuales. En 2020 el confinamiento agudizó la dependencia que los jóvenes tenían del ocio ... en las pantallas y ahí se fraguó la deriva que existe hoy con cada vez más problemas de adolescentes adictos a los juegos de azar online. «A día de hoy casi la mitad de las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda sufren este tipo de problema», señala Eloísa Velarde, directora de Proyecto Hombre en Cantabria. Hasta el 40% de los jóvenes entre 13 y 23 años que acuden a la asociación en busca de ayuda lo hacen por esta razón. Nada que ver con lo que era la tendencia histórica, cuando las drogas copaban las preocupaciones. «Digamos que cada vez son más elevadas las cifras de las adicciones que llamamos sin sustancia», acredita la experta.

El universo digital ha facilitado el acceso al peligroso mundo de las apuestas online. «Cuando tienes un salón de juego en el barrio, puedes hacer lo posible para controlar que no permita el paso a los jóvenes, pero esto es mucho más difícil de vigilar», argumenta Alberto Marchante, gerente de la asociación AMAT, especializada en atención a personas con problemas de conductas adictivas.

Ley del Juego

El Gobierno de Cantabria aprobó en febrero de 2022 el proyecto de Ley de Juego de la comunidad autónoma para controlar esta deriva en adolescentes, entre otros asuntos. La presión de las asociaciones de vecinos y de padres tuvo mucho peso en la decisión para poner en marcha la norma; pero no sirve de nada en el mundo digital porque no puede controlar la diversa oferta online que existe hoy en día en el móvil.

«Son lugares donde se ofrece una ganancia prácticamente segura. El joven, que no tiene herramientas para discernir en qué se está metiendo, entiende que es una apuesta segura. Da esa falsa sensación de seguridad que ya se veía con el consumo de la droga. El 'yo controlo' es también algo propio del juego», detalla Marchante. ¿Dónde está entonces el campo de batalla para atajar este mal? «En la educación desde una edad bien temprana, sin duda», señala Marián Rueda, jefa de servicio de Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública.

En 2023 se realizó en Cantabria la última encuesta sobre drogas en la población escolar y, tras hablar con 1.865 alumnos de entre 14 y 18 años de tercero y cuarto de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y de primero y segundo de Bachillerato y de Ciclos Formativos, llegó a varias conclusiones. Entre ellas que ocho de cada diez adolescentes habían jugado a videojuegos en el último año, y que el 12% de los estudiantes cántabros había apostado con dinero online en el último año. «Después de ver estos resultados, desde el Servicio de Drogodependencias se programaron talleres de prevención del juego de azar y de videojuegos que, a día de hoy, se ofertan a todos los escolares de la región», informa Rueda. «El objetivo es informar sobre este tipo de adicciones y sensibilizar sobre las consecuencias negativas que puede tener esta adicción para que sepan entrenar las habilidades necesarias para hacer un uso correcto de las mismas». En el curso 2024-2025 un total de 1.631 escolares participaron de estos talleres.

19 años de media

El perfil medio de los jóvenes que llegan a Proyecto Hombre con esta problemática tiene una edad media de 19 años, lleva tres con problemas y en su mayoría, hasta un 81%, son estudiantes. El crecimiento de los afectados ha sido exponencial desde 2020. Si en aquel año llegaron 69 nuevas personas con esta adicción, en el 2024 fueron 135. «El problema está en los casinos online, en las apuestas deportivas, en los videojuegos que permiten compras online... Hay que actuar sobre una problemática que está copando las nuevas adicciones», insiste Velarde.