Interior de un salón de juegos de Cantabria. Roberto Ruiz

Las adicciones a las apuestas y los juegos online crecen con fuerza entre los jóvenes cántabros

El confinamiento agudizó la dependencia de los adolescentes cántabros al ocio en las pantallas, un problema que afecta ya al 40% de los casos que atiende Proyecto Hombre

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La Fiscalía de Cantabria lo viene señalando en sus últimas memorias anuales. En 2020 el confinamiento agudizó la dependencia que los jóvenes tenían del ocio ... en las pantallas y ahí se fraguó la deriva que existe hoy con cada vez más problemas de adolescentes adictos a los juegos de azar online. «A día de hoy casi la mitad de las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda sufren este tipo de problema», señala Eloísa Velarde, directora de Proyecto Hombre en Cantabria. Hasta el 40% de los jóvenes entre 13 y 23 años que acuden a la asociación en busca de ayuda lo hacen por esta razón. Nada que ver con lo que era la tendencia histórica, cuando las drogas copaban las preocupaciones. «Digamos que cada vez son más elevadas las cifras de las adicciones que llamamos sin sustancia», acredita la experta.

