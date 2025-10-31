Adif corta el servicio entre Astillero y Orejo desde el lunes para concluir la duplicación de vía
Santander
Viernes, 31 de octubre 2025, 07:20
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la empresa pública Adif, ha anunciado que el próximo lunes -3 de noviembre- se producirá ... el corte temporal del servicio ferroviario en el tramo que une a Astillero y Orejo. Unas actuaciones previstas para llevar a cabo la conclusión de la última fase de las obras de duplicación de la vía.
El corte afectará hasta principios de marzo de 2026 y servirá para ejecutar las obras en un tramo de 6,8 kilómetros de la línea de ancho métrico entre Bilbao y Santander. Unas obras enmarcadas en el Plan de Cercanías de Cantabria y con una inversión que ronda los 50 millones de euros y contempla tanto la construcción de una nueva vía electrificada como la adecuación y mejora del trazado existente, lo que permitirá incrementar la velocidad máxima de la línea y mejorar el confort de los viajeros.
Dentro de la actuación de duplicación de vía será necesaria la construcción de la plataforma, montaje de balasto, carril y traviesas, así como la conexión con los tramos anterior y posterior. Asimismo, el plan prevé la ejecución de dos nuevos pasos superiores, la ampliación y reconstrucción de varios pasos inferiores, obras de drenaje transversal y longitudinal y el levantamiento de cuatro muros de contención del terreno.
Según Adif, las obras permitirán reforzar la fiabilidad de la infraestructura, aumentar la capacidad de la red ferroviaria y la frecuencia de los trenes, en línea con los objetivos del Plan de Cercanías, que cuenta con un presupuesto global de 1.599 millones de euros.
Transportes pone en servicio el tramo ferroviario entre Muriedas y Santander
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido los trabajos de duplicación de vía y pone hoy en servicio la segunda vía del tramo entre Muriedas y Santander correspondiente a la línea que conecta a Palencia y Santander. La inversión asciende a 38,8 millones de euros –IVA incluido– y ha sido ejecutada por Adif. Con esta actuación la empresa pública espera incrementar la «capacidad, fiabilidad y operatividad» de la infraestructura en un tramo clave de la línea C1 entre Santander y Reinosa. Asimismo, se verá completada con la duplicación de otros 10 kilómetros de vía entre Renedo y Guarnizo.
