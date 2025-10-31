Adif corta el servicio entre Astillero y Orejo desde el lunes para concluir la duplicación de vía

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la empresa pública Adif, ha anunciado que el próximo lunes -3 de noviembre- se producirá ... el corte temporal del servicio ferroviario en el tramo que une a Astillero y Orejo. Unas actuaciones previstas para llevar a cabo la conclusión de la última fase de las obras de duplicación de la vía.

El corte afectará hasta principios de marzo de 2026 y servirá para ejecutar las obras en un tramo de 6,8 kilómetros de la línea de ancho métrico entre Bilbao y Santander. Unas obras enmarcadas en el Plan de Cercanías de Cantabria y con una inversión que ronda los 50 millones de euros y contempla tanto la construcción de una nueva vía electrificada como la adecuación y mejora del trazado existente, lo que permitirá incrementar la velocidad máxima de la línea y mejorar el confort de los viajeros.

Dentro de la actuación de duplicación de vía será necesaria la construcción de la plataforma, montaje de balasto, carril y traviesas, así como la conexión con los tramos anterior y posterior. Asimismo, el plan prevé la ejecución de dos nuevos pasos superiores, la ampliación y reconstrucción de varios pasos inferiores, obras de drenaje transversal y longitudinal y el levantamiento de cuatro muros de contención del terreno.

Según Adif, las obras permitirán reforzar la fiabilidad de la infraestructura, aumentar la capacidad de la red ferroviaria y la frecuencia de los trenes, en línea con los objetivos del Plan de Cercanías, que cuenta con un presupuesto global de 1.599 millones de euros.