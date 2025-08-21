El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Aemet lanzó la alerta roja cuando lo peor de la tromba de agua ya había pasado

El organismo había previsto para hoy en la costa solo un aviso amarillo

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:19

La tromba de agua que ha sufrido Santander ha cogido por sorpresa a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no lanzó la alerta roja ... por lluvias hasta que lo peor ya había pasado. La capital estuvo dos horas, de 6:30 a 8:30 de la mañana, bajo una intensa cortina de agua que colapsó carreteras y calles, provocando inundaciones por toda la ciudad y el Arco de la Bahía, obligando a cortar, incluso, los túneles de la ciudad. Pero no fue hasta las 8:30 horas cuando la Aemet activó la alerta roja por lluvias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  3. 3

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  4. 4

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  7. 7 Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  8. 8 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Aemet lanzó la alerta roja cuando lo peor de la tromba de agua ya había pasado

La Aemet lanzó la alerta roja cuando lo peor de la tromba de agua ya había pasado