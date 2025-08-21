La Aemet lanzó la alerta roja cuando lo peor de la tromba de agua ya había pasado El organismo había previsto para hoy en la costa solo un aviso amarillo

Gonzalo Sellers Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 10:19 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

La tromba de agua que ha sufrido Santander ha cogido por sorpresa a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no lanzó la alerta roja ... por lluvias hasta que lo peor ya había pasado. La capital estuvo dos horas, de 6:30 a 8:30 de la mañana, bajo una intensa cortina de agua que colapsó carreteras y calles, provocando inundaciones por toda la ciudad y el Arco de la Bahía, obligando a cortar, incluso, los túneles de la ciudad. Pero no fue hasta las 8:30 horas cuando la Aemet activó la alerta roja por lluvias.

Sí estaba previsto ayer que hoy fuera un día de intensas lluvias en el litoral cántabro, pero no tanto como finalmente ha sido. De hecho, la Aemet sólo había previsto una alerta amarilla (en la escala, una intensidad menor que la naranja y la roja) desde la pasada medianoche. Una vez pasada la tromba, el organismo ha vuelto a rebajar la alerta a naranja entre las 10:00 y las 15:00 horas de hoy.

