El aeropuerto vuelve a caer y cierra el verano con un descenso del 6,5% en septiembre

Septiembre no ha dejado un buen sabor de boca en el Seve Ballesteros. Los números del pasado mes deslucen los de un verano en el ... que, en su parte álgida (julio y agosto), el aeropuerto había logrado empatar sus cifras del año pasado. Eso fue una buena noticia. Pero el noveno mes no sólo estropea el balance estival en su conjunto sino que supone regresar a las caídas significativas del arranque del año. Y, ojo, porque son un anticipo de un cierre de 2025 complicado. A partir de noviembre, el efecto de las cancelaciones de las cuatro rutas de Ryanair –Roma, París, Milán y Viena– se sentirá en los informes mensuales de Aena.

Por concretar, septiembre se cerró con 100.394 pasajeros. Son un 6,5% menos que el pasado año en las mismas fechas. El Seve pierde, además, en un contexto en el que los aeropuertos de Aena, de media, ganaron un 2,5% de viajeros. En el entorno, entre los que suman más de 100.000 usuarios, Bilbao y Asturias crecieron (ambos por encima del 2%), mientras que Coruña o Santiago sufrieron caídas. Con este dato, el Seve va un 3,2% por detrás que el pasado año.

El dato es malo. Empaña un verano en el que julio (-0,6%) y agosto (+0,5%) amortiguaron un periodo continuado de descensos (con la única excepción del mayo de los aficionados ingleses del fútbol). Y más. Una caída del 6,5% se acerca a las del arranque de este 2025. Enero (-10,7%), febrero (-7,4%), marzo (-8,7%)...

¿Por qué este resultado? Analizando ruta por ruta, el agujero viene por la pérdida de las conexiones a Bucarest, Alicante y Murcia en el último verano. En julio y agosto se pudo compensar, pero ahora no. Y a esto se suma una reducción drástica (la mitad) de los vuelos a Bolonia por unas obras en su aeropuerto.