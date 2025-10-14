El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un avión de Vueling con la torre de control del Seve Ballesteros en primer término. Sane

El aeropuerto vuelve a caer y cierra el verano con un descenso del 6,5% en septiembre

Tras el paréntesis de julio y agosto, los números del Seve Ballesteros se debilitan otra vez y anticipan un invierno duro por la pérdida de rutas de Ryanair

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 07:19

Septiembre no ha dejado un buen sabor de boca en el Seve Ballesteros. Los números del pasado mes deslucen los de un verano en el ... que, en su parte álgida (julio y agosto), el aeropuerto había logrado empatar sus cifras del año pasado. Eso fue una buena noticia. Pero el noveno mes no sólo estropea el balance estival en su conjunto sino que supone regresar a las caídas significativas del arranque del año. Y, ojo, porque son un anticipo de un cierre de 2025 complicado. A partir de noviembre, el efecto de las cancelaciones de las cuatro rutas de Ryanair –Roma, París, Milán y Viena– se sentirá en los informes mensuales de Aena.

