Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche Hay un pontevedrés detenido, por intentar introducir la droga procedente de Galicia en Bilbao

M. Á. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Guardias civiles del País Vasco y de Cantabria han detenido a un vecino de la provincia de Pontevedra cuando intentaba introducir en la margen izquierda de la ría de Bilbao dos kilos de cocaína.

La investigación se inició hace tres meses cuando el ahora detenido fue identificado en un control en Cantabria a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como 'caletas' para el transporte seguro de la droga. En aquella ocasión no se hallaron sustancias ilegales.

Pero aquellas investigaciones continuaron y se descubrió un vehículo de alquiler en el que el detenido, tras manipular la carcasa del filtro del aire, lo había sustituido por dos paquetes que tras ser sometidos a los reactivos dieron positivo en cocaína, con un peso total de 2.250 gramos.

Según explica la Guardia Civil, los agentes descubrieron la droga al encontrar dos piezas metálicas «que estaban ocultas en dos huecos diferentes del coche y que ensamblan perfectamente entre ellas para formar la herramienta definitiva que encaja en los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro de aire, y que además ya presentaban signos de manipulación».

El instituto armado destaca que con esta intervención se ha cortado una de las rutas de entrada de cocaína en Vizcaya procedente de Galicia.