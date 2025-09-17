El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche

Hay un pontevedrés detenido, por intentar introducir la droga procedente de Galicia en Bilbao

M. Á.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:44

Guardias civiles del País Vasco y de Cantabria han detenido a un vecino de la provincia de Pontevedra cuando intentaba introducir en la margen izquierda de la ría de Bilbao dos kilos de cocaína.

La investigación se inició hace tres meses cuando el ahora detenido fue identificado en un control en Cantabria a bordo de un vehículo en el que se encontraron dos huecos ocultos de gran capacidad, conocidos en el argot como 'caletas' para el transporte seguro de la droga. En aquella ocasión no se hallaron sustancias ilegales.

Pero aquellas investigaciones continuaron y se descubrió un vehículo de alquiler en el que el detenido, tras manipular la carcasa del filtro del aire, lo había sustituido por dos paquetes que tras ser sometidos a los reactivos dieron positivo en cocaína, con un peso total de 2.250 gramos.

Según explica la Guardia Civil, los agentes descubrieron la droga al encontrar dos piezas metálicas «que estaban ocultas en dos huecos diferentes del coche y que ensamblan perfectamente entre ellas para formar la herramienta definitiva que encaja en los tornillos de sujeción de la carcasa del filtro de aire, y que además ya presentaban signos de manipulación».

El instituto armado destaca que con esta intervención se ha cortado una de las rutas de entrada de cocaína en Vizcaya procedente de Galicia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  3. 3

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  4. 4

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  7. 7

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  9. 9 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche

Agentes encuentran dos kilos de cocaína escondidos en el filtro del aire de un coche