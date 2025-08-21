El agua alcanzó las ruedas de los coches en La Albericia Como si de la corriente de un río se tratara, la fuerza del agua y lo rápido que aumentó su nivel superó la parte baja de los vehículos

En La Albericia, en Santander, si los vecinos amanecieron con la carretera principal inundada, en los espacios entre edificios y las zonas de menor altitud el nivel del agua alcanzó las ruedas de los vehículos. Como si de un río se tratase, los vecinos de la zona temían la fuerza del agua y lo rápido que aumentó su nivel a primera hora de la mañana, durante la alerta roja.