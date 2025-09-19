El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los ganaderos examinan desde la barrera a los animales antes de pujar por ellos en la subasta del Gobierno.

Los ganaderos examinan desde la barrera a los animales antes de pujar por ellos en la subasta del Gobierno. Javier Cotera

Airosa, una tudanca que vale 2.000 euros

Un centenar de ganaderos acudió a la subasta celebrada en Cóbreces por un lote de vacas de razas autóctonas criadas en las fincas del Gobierno regional

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:17

«Esto es como los coches: los Mercedes valen más que los Seat, ¿no?». A ojo de un profano que, como mucho, sabe distinguir una ... tudanca de las vacas de otra raza, es difícil determinar cómo se calcula el precio de un animal y cómo se puede estar tan seguro de su valor. El concepto que explica Abelardo Pérez, técnico de una de las fincas donde la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería cría ejemplares de razas autóctonas (tudancas, monchinas y pasiegas), por vago, tampoco ayuda mucho: «Se mira lo guapas que son».

