El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Garaje comunitario de La Albericia inundado por las fuertes lluvias esta mañana. Manuel Toca

«Todos los años pasa lo mismo en La Albericia y aquí no viene nadie»

Vecinos del barrio se quejan de las inundaciones recurrentes, la falta de limpieza de las alcantarillas y la poca presencia de los bomberos

Dariel Severino

Dariel Severino

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:54

Santander amaneció hoy bajo lluvias torrenciales que dejaron calles, garajes y talleres anegados. Una de las zonas afectadas fue La Albericia, donde los vecinos tuvieron ... que enfrentarse al agua por su cuenta, mientras relatan que «los servicios de emergencia no llegaban o apenas intervenían». Lucía Gutiérrez, dueña de un pequeño taller, describió la escena que encontró desde su casa: «Nos lo hemos encontrado así. Hemos llamado a los bomberos, nos han dicho que no sabían a qué hora iban a venir y han llegado cuando ya se había ido todo el agua». Con ayuda de más personas del barrio, comenzaron a empujar coches y a limpiar el garaje para intentar minimizar los daños. «Yo no he ido al trabajo porque teníamos que sacar el coche. Vino más gente y moviendo entre todos los vehículos los hemos sacado», señala Gutiérrez. Aún así, la repetición constante del problema es lo que más destacan. «Todos los años pasa lo mismo y aquí no viene nadie».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  8. 8 Laredo se arregla para las Flores
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Todos los años pasa lo mismo en La Albericia y aquí no viene nadie»

«Todos los años pasa lo mismo en La Albericia y aquí no viene nadie»