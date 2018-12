Alberto Bolado y Blanco maniobran para quitar a Verónica Ordóñez la portavocía en el Parlamento Blanco, Ordónez y Bolado, en una imagen de archivo. / María Gil Fuerzan una reunión extraordinaria del grupo para relevar a su compañera de sus funciones haciendo valer su mayoría ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 26 diciembre 2018, 14:22

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha forzado una reunión extraordinaria y urgente del grupo parlamentario, que ha convocado para este viernes, 28 de diciembre, para quitar la Portavocía a Verónica Ordóñez, lo que supondrá una merma del sueldo, la pérdida del protagonismo en la Cámara y la representación legal del grupo. Bolado y José Ramón Blanco maniobran de esta manera para desbancar a su compañera de partido, con la que mantienen una guerra abierta, como respuesta a la decisión de Madrid de cesar a toda las dirección regional y nombrar una gestora para salvaguardar «la imagen del partido».

El diputado morado justifica este paso tras la suspensión cautelar de militancia de sus dos compañeros de escaño, Blanco y Ordóñez, aprobada por la dirección regional del partido el sábado por la noche, y tras la decisión del Consejo de Coordinación Estatal de imponer una gestora que asumirá todas las competencias de los órganos autonómicos al menos hasta el mes de octubre. Aunque el escrito lo ha presentado solo Bolado, cuenta con el voto a su favor de Blanco para relevar a Ordóñez, al tener dos de los tres votos.

La incógnita es saber quién sustituirá a la diputada en sus funciones. La intención inicial es que sea el propio Bolado, pero está analizando si es compatible con su puesto en la Mesa del Parlamento. De no ser posible, pasará a manos de José Ramón Blanco, el diputado que amagó con dimitir acorralado por tres denuncias internas de acoso de dos compañeras -la propia Ordóñez y Lidia Alegria, secretaria general de Santander- y una ex trabajadora después de que se hiciesen públicas una grabaciones en las que las insultaba y vejaba. Se da además la circunstancia de que Blanco está cuestionado por el órgano de gobierno de la Cámara regional. La Mesa del Parlamento le mandó hace un par de semana un requerimiento para que justificase su ausencia continuada al constatar por la Seguridad Social que no se encontraba de baja como él había justificado.

Respuesta a la purga

Bolado alude en un escrito en el que denuncia la «intromisión ilegítima» de la dirección de Podemos estatal, que ha «purgado» a la dirección de Podemos Cantabria legítimamente elegida por los inscritos de la región en la última asamblea ciudadana celebrada en abril.

Tras recordar que representa un tercio del grupo parlamentario de Podemos, Bolado expone que ha transcurrido más de un año sin que la dirección del grupo haya convocado ninguna reunión, pese a que existe la obligación de que éstas se celebren «al menos una vez al mes».

Considera que este hecho supone una «importante dejación» de las funciones de la portavoz que tiene atribuida la dirección del grupo parlamentario -Verónica Ordóñez-; y denuncia que los diputados del grupo están en una situación de «absoluta falta de recursos de apoyo» a su labor parlamentaria.

Por todo ello, convoca reunión extraordinaria y urgente del grupo parlamentario, con un orden del día que incluye el cese y en su caso elección de nuevos miembros de la dirección del grupo parlamentario; reasignación de los diputados en las distintas comisiones; relaciones con la comisión gestora impuesta desde la dirección estatal, y medidas a adoptar en relación a los recursos económicos y humanos del grupo parlamentario.