«Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

La comunidad educativa afronta con «incertidumbre» las últimas semanas del mes, con evaluaciones anticipadas, dos tipos de huelga y vacaciones

Ángela Madrazo

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace ya un año que la subida salarial docente ocupa titulares. Y durante todo este tiempo, en el que la Junta de Personal Docente y ... la Consejería de Educación han sido incapaces de alcanzar un acuerdo retributivo, los estudiantes cántabros han vivido tres huelgas de todo el sistema educativo y una por cada inicio de curso. Son ellos, los alumnos, «los rehenes» del conflicto salarial en Educación, a juicio de la Federación que agrupa a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Cantabria.

