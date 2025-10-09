El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los estudiantes están llamados a votar a sus representantes el 30 de octubre. DM

Los alumnos de la UC votarán a sus representantes de curso y centro el próximo 30 de octubre

La Universidad de Cantabria anima a los estudiantes a presentar sus candidaturas para convertirse en delegados o ser sus portavoces en los Consejos de Departamento, entre otros

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:16

El jueves 30 de octubre los estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) están llamados a votar a sus representantes del curso 2025-26 en las elecciones para elegir a los delegados de curso y de centro, y también a sus portavoces en los Consejos de Departamento o en las Juntas de Centro.

Se abre ahora el proceso que desembocará en las urnas y que pasa por el cierre del censo el próximo día 10 y su publicación definitiva el 16; así como el inicio de la presentación de candidaturas a partir del día siguiente, el 17 de octubre. La UC, de hecho, anima a sus estudiantes a presentarse a los comicios. ¿Y quiénes pueden hacerlo? Son 'elegibles' el alumnado matriculado en el campus público «durante un periodo mínimo de un curso académico», y que, además, realice estudios para obtener un título oficial de grado, máster o del Programa Sénior, informa la Universidad, que ha dispuesto toda la información del proceso en su página web, calendario incluido.

Estas elecciones sirven para elegir a los próximos delegados o delegadas de centro, de curso y de titulación; y a los representantes en la Junta de Centro, en los Consejos de Departamento, y en el Claustro. Las candidaturas pueden presentarse a través del campus virtual de la institución entre el viernes 17 de octubre y el jueves 22. Las candidaturas definitivas se conocerán el lunes 27, día en el que también empieza la breve campaña que concluirá en las urnas el día 30 de octubre. El alumnado podrá votar entre las 09.00 y las 18.00 horas en su centro de estudios, donde tendrá a mano las papeletas y las urnas.

