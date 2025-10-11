Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander

El escritor Álvaro Pombo (Santander, 1939) ha recibido esta mañana la Medalla de Oro de Cantabria de manos de la presidenta regional, María José Sáenz ... de Buruaga, en un encuentro «íntimo y entrañable» en su domicilio de Madrid, debido a su delicado estado de salud, en el que también estaban su sobrina Flavia Márquez Pombo y el escritor Mario Crespo. El Premio Cervantes ha vinculado esta distinción con sus recuerdos de verano en Santander. Emocionado y «muy agradecido» a la presidenta de Cantabria y a todo Santander por «esta estupenda medalla», que además aprovechó para colgarse nada más recibirla de manos de Buruaga, Pombo dijo que «la vejez es un buen momento para recibir medallas».

El escritor santanderino ha agasajado a Buruaga con el libro 'Doña Mercedes o la vida perdurable' y ha compartido con ella recuerdos de sus veranos santanderinos y de sus paseos por Puertochico. Además, ha mostrado su satisfacción por los galardones y medallas que le llegan en la vejez. Tras recibir la medalla, Pombo tenía preparado en su casa tortilla y vino para brindar con la presidenta de Cantabria, junto a la mesa con sus fotos familiares, entre las que destaca la de posa con los Reyes de España tras recibir el Premio Cervantes.

Ampliar Dedicatoria que ha escrito Pombo en el libro que ha regalado a la presidenta de Cantabria

Por su parte, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, le ha trasladado al escritor santanderino la admiración de la comunidad autónoma hacia un cántabro «cuya vida y obra forman parte de un patrimonio común». Y le ha agradecido una «brillante trayectoria literaria» en la que, además, su tierra natal está presente «proyectando nuestra voz en el mundo».

La presidenta ha resaltado este vínculo con su región y con su ciudad natal, que ha sido «siempre profundo y fecundo», recordando que, aunque su vida y su obra le han llevado a otros lugares, Álvaro Pombo siempre ha vuelto a sus orígenes, «a su Puerto de Santander, a pasear por sus calles y plazas y a mirarse en su bahía».

En cuanto a su obra, para Buruaga su autenticidad es la clave de su aportación a la literatura y a la sociedad, ya que ha sabido articular un «pensamiento vivo, inquietante y libre», abriendo espacios de reflexión y apelando a plantear nuevas miradas críticas.

La mayor distinción de Cantabria

A juicio de la presidenta regional, Álvaro Pombo recibe «muy merecidamente» la más alta distinción de Cantabria, un homenaje acompañado del reconocimiento y el afecto de los cántabros, que se suma a los numerosos premios que ha conseguido en su carrera. El último y el más importante, el Cervantes 2025, que recogió en abril de manos del rey Felipe VI. «Espero que esta Medalla de Oro sea símbolo del vínculo indestructible entre su escritura y su tierra», ha dicho la presidenta, que ha tenido el «honor» de entregarle esta condecoración y «el placer» compartir con él este momento.

Ampliar Pombo observa la Medalla de Oro que sujeta la presidenta de Cantabria. DM

Buruaga ha concluido el encuentro definiendo al escritor cántabro como «un faro» que seguirá iluminando «a generaciones futuras desde Santander y Cantabria hacia el mundo».

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión del pasado 10 de abril la concesión de la Medalla de Oro de Cantabria a Álvaro Pombo, por iniciativa de la propia presidenta y siguiendo lo establecido en la Ley de Honores y Distinciones de Cantabria.

Pombo se une de esta forma a la selecta lista de personalidades y entidades que recibieron esta medalla con anterioridad: Gerardo Diego, Eulalio Ferrer, José Simón Azcona, Juan de Borbón, El Diario Montañés, la Hermandad de Donantes de Sangre, el pueblo mexicano, Manuel Díez de Velasco, el Banco Santander y Alfonso Osorio.