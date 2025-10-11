El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María José Sáenz de Buruaga y Álvaro Pombo, durante la entrega del galardón en su domicilio de Madrid. DM

Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander

«La vejez es un buen momento para recibir medallas», ha reconocido el Premio Cervantes a la presidenta de Cantabria, que acudió a su domicilio en Madrid para hacerle entrega de esta distinción

Lola Gallardo

Lola Gallardo

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:19

Comenta

El escritor Álvaro Pombo (Santander, 1939) ha recibido esta mañana la Medalla de Oro de Cantabria de manos de la presidenta regional, María José Sáenz ... de Buruaga, en un encuentro «íntimo y entrañable» en su domicilio de Madrid, debido a su delicado estado de salud, en el que también estaban su sobrina Flavia Márquez Pombo y el escritor Mario Crespo. El Premio Cervantes ha vinculado esta distinción con sus recuerdos de verano en Santander. Emocionado y «muy agradecido» a la presidenta de Cantabria y a todo Santander por «esta estupenda medalla», que además aprovechó para colgarse nada más recibirla de manos de Buruaga, Pombo dijo que «la vejez es un buen momento para recibir medallas».

