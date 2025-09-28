Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

A diario, en sus redes sociales, cuelgan a primera hora el panel de vuelos del día. Salidas y llegadas. También suelen ser los primeros en ... contar si algún avión ha tenido que desviarse o un viaje se ha cancelado. Ofrecen, en un mapa y de un vistazo –como hace este periódico en colaboración con ellos–, todos los destinos disponibles para las temporadas de verano y de invierno. Vamos, que ellos se ocupan de dar de forma clara una información que, seguramente, deberían dar otros (por cauces oficiales). Y lo hacen por amor al arte. Bueno, a los aviones, en realidad. Y en concreto, al aeropuerto Seve Ballesteros, aunque el nombre de este colectivo, la Asociación de Amigos de Parayas, lleve el que durante décadas tuvo la terminal. «Lo que nosotros queremos –explican– es dar a conocer el día a día del aeropuerto». Doce años llevan haciéndolo. Doce años de amistad desinteresada.

«A mí el tema de los aviones siempre me llamó la atención. De niño, les veía volar bajo por Parbayón y le decía a mi padre que me llevara a verlos. A mí me dio por verlos y a mi hermano, por construirlos (de aeromodelismo)», cuenta Manuel Diego Muriedas, portavoz y alma de este colectivo. Él dio el primer paso y contactó con el que hoy día es el presidente. «Hace treinta años escuchaba a Gervasio Portilla en la radio hablar de las llegadas y salidas, cuando sólo había un vuelo a Madrid y otro a Barcelona». Portilla, veterano periodista vinculado históricamente a la Cope y amante también de los aviones, recibió una llamada y una propuesta de Manuel. Una asociación. Dicho y hecho. Se juntaron con un piloto, Manuel Ángel Castañeda (de Air Nostrum), y con un antiguo director del propio aeropuerto, Felipe Rivas.

En 2013. Felipe Rivas, Manuel Diego Muriedas, Manuel Ángel Castañeda y Gervasio Portilla, el día que presentaron la asociación.

En 2013 presentaron el proyecto en el Ateneo. Hoy son unos cuarenta socios. No se pagan cuotas. Son personas que, básicamente, tienen afinidad con el tema. Médicos, funcionarios, gente de la hostelería, militares... Hay, entre ellos, alguno que ha ocupado cargos de responsabilidad pública. Y cada uno aporta lo que puede. Colaboración en las actividades, fotografías, conocimientos, información...

En su ruta por estos años tienen un poco de todo. Han organizado conferencias, exposiciones y hasta visitas a la torre de control. Han llevado –en colaboración con Aviación Sin Fronteras, Aena, los Bomberos, el 112 o Salvamento Marítimo– a grupos de personas con discapacidad a la terminal. Una vez organizaron un itinerario para diputados de todos los grupos del Parlamento de Cantabria. «Y queremos repetir este año», dicen.

Porque también reivindican. Por supuesto. «Queremos una solución ya para los dos aviones que hay en la rotonda de acceso, que están en un estado lamentable», reclama Manuel. El T6 y el T33. Históricos. «Hicieron algunos trabajos de mantenimiento un par de veces, pero fue un parche». Soluciones para esto o para los famosos 'fingers' (que en realidad es más correcto llamar pasarelas). Hace años desde Aena acabaron reconociendo a este periódico –después de largo tiempo– que «su uso es ineficaz dada la configuración actual de la terminal». Pero ahí siguen, sin poder utilizarse, medio desmantelados, pero sin que los retiren, recuerdan los Amigos de Parayas. A la espera de un destino.

Éxitos y cantera

Entre sus logros, la constitución del Comité de Seguimiento Local del Aeropuerto, «aunque a los políticos no les suele interesar darle voz». O, junto al colectivo Rincones de Cantabria y con la colaboración de Aena, la mejora estética y promocional que supuso la colocación de grandes fotografías con paisajes de la región en varias zonas del Seve.

Mostrar. Eso lo hacen mucho. Fotos, vídeos... Gracias a los 'spotters' –aficionados a la aviación que se dedican a observar, documentar y fotografiar aeronaves y aeropuertos–. Enseñan el día a día, aviones curiosos que visitan la pista cántabra, maniobras complicadas... De todo. Los Amigos de Parayas organizaron varias veces, de hecho, el 'Día del Spotter'. «Y tres de los chicos que participaron en su momento, cuando eran menores de edad, hoy son pilotos en Iberia Express, Wizz Air y Ryanair», explican. Un orgullo para ellos.

Manuel quiere dar las gracias a estos aficionados –y muy especialmente al incansable Alberto Montes–, a la propia Aena, a los medios (a los que atienden a menudo)... Y quiere incluir en este apartado a uno de los socios. «A Gelo, Ángel Lavín». Porque en la tarea rigurosa de seguimiento que hace este grupo, los números son determinantes. Los datos. Los de pasajeros por compañías, las ocupaciones de vuelos, las series históricas de las rutas... Cifras incontestables que muestran la realidad del Seve Ballesteros más allá de los discursos y que, a menudo, ilustran los reportajes de este periódico en colaboración con los Amigos de Parayas. Gelo es el que está detrás de esos cálculos.

Puestos a hablar de actualidad, Manuel Diego Muriedas, como portavoz de los Amigos de Parayas, reconoce que hay «mucha preocupación por el conflicto actual con Ryanair». «Las rutas que se han perdido no son tan fáciles de recuperar como se dice a veces». Turbulencias a la vista y una consecuencia negativa: «Si se pierden rutas y pasajeros –apunta–, las obras importantes previstas en un aeropuerto como el nuestro pueden pasar a un segundo plano».