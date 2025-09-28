El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En 2025. Arturo Allende, Daniel Pérez, Víctor Rodríguez, Benito Carriles, Pedro Diego, Alberto Montes, Iñaki de Dios, Manuel Diego, Juan Luis Alonso, David Mazón, Fer Castro, Ángel Zorrilla, Verónica Tazón y Miky Collantes, miembros del grupo (varios de los 'spotters', con su cámara). Alberto Aja

Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

Seve Ballesteros ·

La asociación lleva más de doce años de actividad mostrando el «día a día del aeropuerto» cántabro, una tarea útil y absolutamente desinterasada

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:29

A diario, en sus redes sociales, cuelgan a primera hora el panel de vuelos del día. Salidas y llegadas. También suelen ser los primeros en ... contar si algún avión ha tenido que desviarse o un viaje se ha cancelado. Ofrecen, en un mapa y de un vistazo –como hace este periódico en colaboración con ellos–, todos los destinos disponibles para las temporadas de verano y de invierno. Vamos, que ellos se ocupan de dar de forma clara una información que, seguramente, deberían dar otros (por cauces oficiales). Y lo hacen por amor al arte. Bueno, a los aviones, en realidad. Y en concreto, al aeropuerto Seve Ballesteros, aunque el nombre de este colectivo, la Asociación de Amigos de Parayas, lleve el que durante décadas tuvo la terminal. «Lo que nosotros queremos –explican– es dar a conocer el día a día del aeropuerto». Doce años llevan haciéndolo. Doce años de amistad desinteresada.

