Amuccan reclama una revisión del programa de detección precoz del cáncer de mama «porque nos va la vida» La asociación hace un llamamiento un día después del día Internacional en el Parlamento, con la intervención de María Antonia Gimón, presidenta de FECMA

Las parlamentarias Paula Fernández (PRC) y Norak Cruz (PSOE), junto al diputado del PP Juan José Alonso, han sido los encargados de leer el manifiesto elaborado por la asociación para la ayuda a las mujeres con cáncer de mama, Amuccan. En él, las asociaciones defienden políticas de igualdad que integren salud y género, y reclaman que la investigación, la innovación y la detección precoz sean una prioridad dentro del Sistema Nacional de Salud.

El manifiesto incide en la necesidad de una sanidad pública «gratuita, universal y de calidad», y advierte de las desigualdades territoriales que todavía existen en los programas de cribado, diagnóstico y tratamiento. A su vez, exigen que esos programas sean homogéneos en todas las comunidades autónomas y que se adapten a las recomendaciones de la Unión Europea.

El acto ha tenido lugar en el patio del Parlamento de Cantabria antes del inicio de la sesión plenaria, donde por la tarde se disputarán dos puntos sobre el cribado. Diputadas y diputados de los grupos han participado, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemoró ayer, 19 de octubre. Algunos con el lazo rosa simbólico de la lucha contra el cáncer de mama a la vista.

Tras la lectura, ha intervenido la presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), María Antonia Gimón, que agradeció al Parlamento de Cantabria su implicación en la organización del acto y recordó la importancia de mantener el compromiso político y social con la enfermedad. En su intervención, subrayó que los programas de detección precoz implantados en 1990 «no funcionan correctamente» en Cantabria y reclamó una revisión urgente de su eficacia. «Necesitamos confiar en la cobertura de estos programas, en ellos nos va muchas veces la vida», señaló.

Gimón ha insistido además en que la sanidad debe considerarse «una política de Estado» y advirtió de los riesgos de no garantizar su sostenibilidad. «El valor de disponer de una sanidad pública universal es enorme, y debemos protegerla», afirmó. También apeló a la necesidad de reforzar la coordinación entre comunidades autónomas y de asegurar que las mujeres con cáncer de mama metastásico reciban la atención y la investigación que necesitan.