Andradas deja una UIMP que vuelve a destacar

Culmina su mandato al frente de una universidad para la que ha pedido más financiación y personal, aumentode la autonomía y respeto a su ADN

Guillermo Balbona
Mada Martínez

Guillermo Balbona y Mada Martínez

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:33

Comenta

El Ministerio de Ciencia, el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Santander, los tres al unísono, le pedían hace apenas unas semanas que siguiera al ... frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UIMP, pero Carlos Andradas ha decidido no extender su mandato más allá de los cuatro años preceptivos. 'El final del verano', la canción con la que el personal despide cada septiembre la temporada en La Magdalena, ha sonado por última vez para este matemático nacido en Reus, que está a meses de cumplir los 70 años, y que, tras madurar su decisión, cree que «lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento». Su último acto como responsable de esta singular universidad pública, que cada verano trata de prender la mecha del debate sociocultural al más alto nivel, será el próximo patronato de la Fundación Albéniz.

