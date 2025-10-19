Andradas deja una UIMP que vuelve a destacar

El Ministerio de Ciencia, el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Santander, los tres al unísono, le pedían hace apenas unas semanas que siguiera al ... frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la UIMP, pero Carlos Andradas ha decidido no extender su mandato más allá de los cuatro años preceptivos. 'El final del verano', la canción con la que el personal despide cada septiembre la temporada en La Magdalena, ha sonado por última vez para este matemático nacido en Reus, que está a meses de cumplir los 70 años, y que, tras madurar su decisión, cree que «lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento». Su último acto como responsable de esta singular universidad pública, que cada verano trata de prender la mecha del debate sociocultural al más alto nivel, será el próximo patronato de la Fundación Albéniz.

Andradas se convirtió en el decimoquinto rector de la UIMP en octubre de 2021 tras la dimisión de María Luz Morán, un momento delicado para la institución. Su mandato dejó atrás la pandemia y ha estado marcado por la conmemoración del 90º aniversario de la universidad y por dos ideas, casi lemas: la UIMP ha de evolucionar «sin renunciar a su ADN», y sus objetivos pasan por «recuperarse, consolidarse y crecer».

¿Se ha logrado? La recuperación sí parece un hecho. El equipo de Andradas ha introducido cambios en la programación sin desdeñar los formatos clásicos; ha reforzado la proyección internacional del campus de la mano de nombres como Isabel Allende o Jon Fosse, y ha tratado de revitalizar la vida alrededor de los Cursos de Verano. No obstante, se ha encontrado con viejas trabas: falta de autonomía, serias necesidades de personal y presupuestos exiguos. «La UIMP ofrece posibilidades únicas. Pero hay que poner los medios para que vuele», insistió en septiembre.

Ampliar 21-10-2021. Lola Sainz acompaña al rector en su primera visita a La Magdalena. Roberto Ruiz

Programación Aulas y Escuelas en el centro, patrocinios y alumnado joven

La UIMP extiende su programación durante todo el año, pero los Cursos de Verano de La Magdalena son emblema. El equipo de Andradas les ha dado pequeñas puntadas. En su apuesta por el formato escuela, ha creado la de Liderazgo Cívico; Economía; Neurotecnología (con Rafael Yuste); o Mundo Clásico, que está muy solicitada.

Ha reactivado además el Aula Blas Cabrera, que reúne a titulados de relumbrón a punto de iniciar su carrera científica. Citas como esta contribuyen a atraer un público más joven y más difícil de captar. Sin perjuicio de mantener esa intergeneracionalidad que tanto caracteriza a la UIMP, las becas son clave para atraer a estudiantes de 18 a 25 años –incluso hasta 30 en el caso de los doctorados–, ha dicho Andradas, cuya meta sigue siendo «juntar a los mejores estudiantes de otras facultades con los mejores profesores nacionales y extranjeros». ¿Y qué cifras quedan? Los últimos Cursos de Verano han cerrado con cerca de 5.350 estudiantes entre La Magdalena y Las llamas, un 7% más.

Hay, además, una fórmula combinada que parece convencer a Andradas, y que se revela, por ejemplo, en la mencionada Escuela de Economía, que se trae consigo a Santander la presentación del informe de la Conferencia de Economía española del Banco de España-Cemfi. Y están los patrocinios, que sustentan la programación y que, aunque esenciales, también marcan la puesta en marcha (o no) de nuevas propuestas, es decir, garantizan la actividad pero la condicionan. Cursos sobre IA o España en el mundo han sido otras de las novedades.

Ampliar 21-04-2022. En la presentación del avance de Cursos de Verano del 90º aniversario. Roberto Ruiz

Hitos y premios Grandes nombres, proyección y actos del 90º aniversario

Bajo el mandato de Andradas han pasado por la UIMP figuras de renombre, como el filósofo surcoreano Byung-Chul Han o el escritor rumano Mircea Cărtărescu, que impartieron sendos cursos en 2022. Markus Gabriel, 'estrella' emergente de la filosofía, ha estado dos veranos por Santander, donde también se han celebrado cumbres matemáticas con puntas de lanza como Luis Caffarelli o Alessio Figalli. ¿El objetivo? Enorme. «No callar y alzar la voz frente a las injusticias. Reivindicar y cultivar la ciencia y la cultura frente a quienes los denuestan. Defender la libertad de pensamiento y el debate. Educar para la paz y el respeto. Aspirar a la belleza y a la verdad», cree Andradas. Los honoris causa también han contribuido a proyectar la UIMP. Entre ellos, figuran la escritora Isabel Allende, el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y la biofísica Eva Nogales (2025); el Nobel de Literatura Jon Fosse (2024), o la escritora Siri Hustvedt y el historiador Orlando Figes (2023). Otra imagen para el recuerdo es la de los expresidentes del Gobierno –Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy– pasando por las caballerizas en los actos del 90º aniversario. La fachada del Palacio cubierta de luces marcó una celebración con la que Andradas quiso abonar el camino hacia el centenario y sacarle brillo a la historia: la UIMP es la universidad de Lorca, Borges, José Hierro, Valery, Vargas Llosa, Almudena Grandes, Schödinger o Margarita Salas.

Ampliar Entrega de medallas a los expresidentes Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy. Javier Cotera

Problemas Autonomía, estatutos y la irrelevancia como amenaza

Ante tres ministros –Manuel Castells, Joan Subirats y Diana Morant– señalaba Andradas los problemas que arrastra la UIMP y que pueden condenarla a la irrelevancia, a la inoperatividad. La falta de autonomía o gobernanza lo explica casi todo. Dependiente del Estado, esta singularidad de la UIMP lastra su funcionamiento y su capacidad de influir. Falta agilidad a la hora de tomar decisiones, contratar o firmar convenios, ha lamentado Andradas varias veces. Acciones mínimas conllevan una burocracia enorme y eso exige «otra definición de la naturaleza jurídica» de la UIMP. «Todo se simplificaría muchísimo si fuésemos una universidad con autonomía», insistió siempre, además de plantear la reforma de los estatutos como vía para «adaptar» la UIMP a su «'papel' en el sistema universitario español».

Ampliar 21-07-2022. Con el escultor Jaume Plensa, que cedió la hermosa 'Carlota' en 2022. Javier Cotera

Financiación y plantilla Presupuesto y personal exiguos, y un plan estratégico

«En el Ministerio se quedan boquiabiertos: estamos recibiendo ahora de subvención nominativa una cantidad que no llega a los 3,7 millones. En 2010 recibíamos 5 millones. En términos constantes, sin contar variables, inflación..., recibimos un millón de euros menos». Este es el resumen presupuestario de la UIMP a junio de 2025 en palabras de Andradas, que cada año ha recalcado que la UIMP consigue mucho con muy poco. El todavía rector se ha apoyado en un plan estratégico para diseñar la recuperación de la institución, reflexionar sobre su y proyección, y responder a quienes han llegado a cuestionar la supervivencia y necesidad de la UIMP. Con todo, el apoyo que el rector ha reclamado a la Administración no es solo económico, sino que tiene que ver con tener más capacidad para, por ejemplo, ampliar y rejuvenecer la plantilla. La necesidad de personal es acuciante. «Hemos tratado de incorporar a gente nueva, hemos sacado concursos, pero el saldo sigue siendo negativo. Se nos jubila mas rápidamente gente que la que podemos incorporar».

Ampliar Foto de familia de los ministros europeos en La Magdalena. EFE

Una semana 'en blanco' El primer 'parón' del verano que crea un insólito precedente

Este verano, la UIMP cerraba sus puertas una semana. Es un hecho inédito que revela los problemas para programar. «Nos cuesta cada vez más mantener el nivel alto de actividad en agosto cuando se opta más como periodo vacacional», argumentó el rector en una entrevista con El Diario. El tiempo aclarará si la decisión ha creado un precedente en las programaciones futuras. En cualquier caso el debate sobre el calendario de la UIMP, la concentración de foros y formatos ha sido uno de los mantras de la última década. Otras cuestiones sobre la mesa, que han merecido la reflexión, son los modos de potenciar la internacionalidad y el reto de atraer a los jóvenes.

Ampliar 05-09-2024. En la ceremonia que convirtió al Nobel Jon Fosse en honoris causa.

Cultura y ciudad La imprescindible interrelación con espacios y entidades

El vínculo de la Universidad con la ciudad tiene en lo cultural un eslabón imprescindible. Desde su llegada Andradas pretendió consolidar los vasos comunicantes con un público muy fiel a las actividades con mayor poder de convocatoria de la historia reciente. En el punto de mira ha estado en todo momento el aumento de coproducciones y colaboraciones.

Ampliar Última clausura con Sáenz de Buruaga, Morant y la vicerrectora Matilde Carlón. Daniel Pedriza

Futuro ¿Fin de la etapa Andradas o motivos para la continuidad?

Con un verso del poeta Luis García Montero cerró Andradas los Cursos de Verano. «La sabiduría es un buen puerto. Toda llegada es un punto de partida». ¿Qué pasará a partir de ahora? Andradas confía en el modelo de la universidad de verano. No lo ve agotado. Reclama cambios para continuar. ¿Y quién le sucederá? El rector no descarta, según ha contado en este periódico, que esté en su actual equipo. La vicerrectora Matilde Carlón, su mano derecha «es una candidata natural a tener en cuenta». El propio Andradas ponía en duda al inicio del curso 2025 el modelo de universidad de verano. Sin embargo, ha expresado con claridad los pasos de futuro mas necesarios: dar espacio y visibilidad a las nuevas voces de quienes serán las figuras del mañana y montar un relato verdadero sobre la singularidad de la institución; es decir «conservar su ADN» y abrir caminos a esas «posibilidades únicas» de convertirse en un centro internacional de altos estudios. Sin más medios, queda en el aire ese «liderazgo social imprescindible en estos tiempos de cambio de era», que Andradas reclamó en su mandato.