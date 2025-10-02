El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un año y medio de cárcel a un hombre que le hizo perder diez dientes a otro de un cabezazo

El acusado ha indemnizado antes del juicio a la víctima con 40.000 euros para cubrir los días de curación, las secuelas, los intereses y las costas procesales

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:45

Comenta

Un hombre que propinó un «contundente» cabezazo en la boca a otro que, debido a la agresión perdió diez piezas dentales, ha aceptado una condena ... de una año y medio de cárcel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  10. 10 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un año y medio de cárcel a un hombre que le hizo perder diez dientes a otro de un cabezazo