Un año y medio de cárcel a un hombre que le hizo perder diez dientes a otro de un cabezazo

Un hombre que propinó un «contundente» cabezazo en la boca a otro que, debido a la agresión perdió diez piezas dentales, ha aceptado una condena ... de una año y medio de cárcel.

El juicio estaba señalado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial para esta mañana de jueves, pero al inicio del mismo las partes alcanzaron un acuerdo por el que el acusado reconoció ser autor de un delito de lesiones con deformidad y consignó judicialmente 40.000 euros para asumir su responsabilidad civil.

Este hecho permitió reconocer la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño muy cualificada, de modo que la pena pasó de cuatro años a un año y medio de prisión. La cantidad consignada irá destinada a indemnizar a la víctima por las lesiones y secuelas que sufre, y a abonar las costas procesales.

Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, la agresión se produjo con motivo de desavenencias previas por un incidente de circulación. El acusado se dirigió al otro hombre y, con intención de menoscabar su integridad física, le propinó un «contundente» cabezazo en la boca que lo arrojó al suelo. El agredido sufrió un traumatismo facial con pérdida de seis piezas dentales, así como la pérdida por movilidad severa de cuatro piezas más y la fractura por aplastamiento de una vértebra.