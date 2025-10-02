El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Veinte meses de prisión por traficar con cocaína en su peluquería de Santander

El acusado, que permanecía en rebeldía cuando se señaló el juicio en marzo pasado, reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:43

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a veinte meses de prisión a un hombre que vendía cocaína en su peluquería de Santander. La Sección ... Tercera celebró este jueves la vista de conformidad en la que este acusado, que permanecía en rebeldía cuando se señaló el juicio en marzo pasado, reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

