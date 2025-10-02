Veinte meses de prisión por traficar con cocaína en su peluquería de Santander
El acusado, que permanecía en rebeldía cuando se señaló el juicio en marzo pasado, reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño
Santander
Jueves, 2 de octubre 2025, 17:43
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a veinte meses de prisión a un hombre que vendía cocaína en su peluquería de Santander. La Sección ... Tercera celebró este jueves la vista de conformidad en la que este acusado, que permanecía en rebeldía cuando se señaló el juicio en marzo pasado, reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.
La Fiscalía rebajó la pena solicitada inicialmente para él de cuatro años de prisión a veinte meses de cárcel, al aplicar el tipo delictivo que constata la menor entidad del hecho.
Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, el acusado, junto a su empleado –que sí compareció ante el tribunal el pasado marzo y resultó condenado–, distribuía drogas «utilizando a tal fin el establecimiento de peluquería» que regentaba. Los agentes comprobaron cómo el empleado realizaba una entrega de una papelina de cocaína, y en el registro llevado a cabo en la peluquería se encontraron 300 euros procedentes de la venta de droga, además de dos balanzas de precisión, numerosos recortes circulares y recortes de plástico, elementos destinados a la preparación de la droga.
