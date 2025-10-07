El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acceso al edificio de Las Salesas, sede del Tribunal Superior. DM

Año y medio de prisión para una auxiliar de enfermería que consultó el historial médico de su exmarido

La acusada se valió de su puesto en el Servicio Cántabro de Salud para sacar los datos y utilizarlos en la causa judicial entre ambos| La Audiencia la ha impuesto una multa de 1.681 euros y cinco años de inhabilitación en la función pública

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Martes, 7 de octubre 2025, 16:31

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este martes a un año y nueve meses de prisión a una auxiliar de enfermería por consultar el ... historial clínico de su exmarido y utilizar la información obtenida en una causa judicial. La pena llega tras alcanzar un acuerdo entre las partes en el transcurso del juicio de hoy. La mujer había consignado 6.000 euros para afrontar las posibles responsabilidades en las que hubiera incurrido, por lo que la fiscalía ha considerado que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

