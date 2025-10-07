Año y medio de prisión para una auxiliar de enfermería que consultó el historial médico de su exmarido

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado este martes a un año y nueve meses de prisión a una auxiliar de enfermería por consultar el ... historial clínico de su exmarido y utilizar la información obtenida en una causa judicial. La pena llega tras alcanzar un acuerdo entre las partes en el transcurso del juicio de hoy. La mujer había consignado 6.000 euros para afrontar las posibles responsabilidades en las que hubiera incurrido, por lo que la fiscalía ha considerado que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además, la acusada ha reconocido los hechos y ha admitido ser autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, merecedor de la citada pena de prisión, de una multa de 1.680 euros y de inhabilitación absoluta durante cinco años y nueve meses, lo que conlleva no poder acceder a la función pública durante ese periodo.

La acusada consultó hasta en trece ocasiones el historial médico de su expareja, sin su consentimiento y violando el compromiso de confidencialidad con el Servicio Cántabro de Salud

Según los hechos probados que se van a llevar a sentencia, la acusada, que era auxiliar de enfermería en el Servicio Cántabro de Salud, «siendo consciente del compromiso de confidencialidad contraído, accedió con sus claves informáticas personales al historial clínico» de quien había sido su marido.

Añade que actuó «sin su consentimiento ni conocimiento, y sin que mediara relación asistencial que pudiera justificar tal acceso». Lo hizo en trece ocasiones un día y en tres más al día siguiente, utilizando la información obtenida «en perjuicio» de su expareja en los procedimientos judiciales que tenían abiertos.