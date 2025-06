Centrada en su papel de candidata electoral, Paula Fernández ha conseguido que la Ejecutiva del PRC coloque a uno de sus más estrechos colaboradores, el ... alcalde de Ruesga, Jesús Ochoa (Riba, 58 años), como vicesecretario de Organización del partido, el cargo que ella misma ha ocupado los últimos siete años y que dejó libre la semana pasada.

–Se pone al mismo nivel de mando que Javier Marcano y Guillermo Blanco, rivales de Paula Fernández en las Primarias. ¿Le han recibido con frialdad?

–Siempre he tenido una relación buena y, al menos por mi parte, no va a faltar cordialidad. Este proceso interno puede haber dejado cosas, pero si somos gente normal e inteligente tenemos que superarlas.

–¿Y Revilla qué le ha dicho?

–No he hablado aún con él después de salir elegido, pero tenemos buena relación, solemos jugar juntos a las cartas, aunque últimamente hemos tenido poco tiempo para hacerlo.

–¿Fue Paula Fernández la que le propuso directamente para el cargo o se postuló usted?

–Ha surgido todo un poco de imprevisto, a mí me ha cogido de sorpresa porque ya llevo mucho tiempo en esto y no esperaba, a estas alturas, meterme en estos temas.

–Y en un momento, además, que puede ser el peor para llegar a la cúpula del PRC.

–A veces los cambios no son para mal, también pueden ser para bien. Hay que pensar es en positivo. Un partido como el PRC es fundamental porque con los grandes partidos nacionales las reivindicaciones de Cantabria quedan en segundo plano. Tenemos que presentar un programa electoral serio y que los servicios públicos funcionen. No nos tenemos que ir a grandes cosas, sino que lo que tenemos funcione, que la sanidad funcione, que la educación funcione... A veces hablamos del AVE y mucha gente de Cantabria no va a montar en la vida. Pero al médico sí vamos a ir todos.

–¿Va a cambiar algo en la gestión interna del partido? ¿Qué se hacía mal hasta ahora?

–Es todo muy incipiente aún, pero la idea es que haya una mayor implicación del partido en general. Está previsto crear un equipo con los presidentes comarcales, Torrelavega, Santander, Juventudes... Debe ser una labor compartida. Si algo bueno ha tenido el proceso de Primarias es que la gente se ha implicado. El partido ha revivido al darle participación a los militantes. Están aumentado las afiliaciones porque todos quieren formar parte del proceso.

–Durante 40 años, Revilla ha acaparado los cargos de secretario general y candidato electoral. ¿Está a favor de un cambio de estatutos para separarlos?

–Estamos estudiándolo y tendremos que decidirlo. De hecho, ahora mismo estamos en una bicefalia, con Paula Fernández y Revilla ocupando esos cargos por separado. Tenemos un tiempo hasta el próximo Congreso (finales de 2026) para evaluar cómo funciona. Si va bien o no, y en función de eso decidiremos.

–Si les convence, igual hasta puede seguir Revilla al frente del partido más tiempo...

–Ya va teniendo unos años y no sé... Aunque él es incombustible y si le preguntan seguro que, si se encuentra bien, querría seguir. En cualquier caso, aún es pronto para tomar esa decisión. Hay que esperar.

–Usted comenzó en la política con UPCA y PP, y no fue hasta 2007 cuando se incorporó al PRC. ¿Qué le parece la oposición blanda de su partido con el Gobierno de Buruaga, facilitándole la investidura y dos aprobaciones de Presupuesto?

–Esas decisiones se han tomado democráticamente en la Ejecutiva del partido. Hubo seis u ocho votos en contra en la última, pero la mayoría fueron a favor.

–¿Pero cuál es su opinión personal?

–Yo voté a favor, pero si los acuerdos que tenemos firmados con ellos no se cumplen, entonces no se podrá seguir sosteniendo. Tenemos una comisión que se encarga de vigilar el cumplimiento. Creo que ahora enseguida, en julio, vuelven a reunirse para evaluarlo. Y en base a eso habrá que decidir.

–¿Le preocupa que en Ruesga moleste que su alcalde reste tiempo al Ayuntamiento para dedicárselo al PRC?

–Después de 34 años como alcalde, un ayuntamiento como el de Ruesga lo llevo ya muy cómodo. Hay tardes, fines de semana... tiempo de sobra para todo. Esto no me va a restar nada de trabajo en el Ayuntamiento.