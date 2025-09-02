El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Medina posa con algunos de los premios cosechados en el Festival del Tomate de Cantabria. DM

De apagar fuegos a arrasar con sus tomates

Emilio Medina, bombero forestal de Palencia que ha luchado contra la ola de incendios de este verano, gana 9 de los 17 premios del Festival del Tomate de Cantabria celebrado en Torrelavega

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

En la mesa, a la hora de comer, el tomate ni siquiera le entusiasma -«en la ensalada más que frito», confiesa (lo suyo son ... más los guisos)-, pero en la huerta tiene una mano indiscutible. Le viene de familia. De padre agricultor y con abuelos y bisabuelos metidos de lleno en la vida ganadera y de campo, se puede decir que Emilio Medina (Palencia, 1998) estaba casi predestinado a ello. Se ha hecho con nueve de los diecisiete premios que repartió este pasado fin de semana el Festival Internacional del Tomate de Cantabria, celebrado en Torrelavega, copando las categorías de internacional y nacional con diferentes variedades.

