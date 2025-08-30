En Torrelavega hay mucho tomate

Este es distinto totalmente de los demás, parece tipo pera, pero es raro porque se alarga, se engloba y hace como rayas». Flanqueada por más ... de ochocientas plantas de tomate que forman un pasillo en el parque Manuel Barquín, la vecina de Torrelavega Mari Carmen González Salces se acercó este sábado con su hermana Nieves al V Festival del Tomate de Cantabria y eligió su variedad favorita. Por su aspecto, se quedó el Fiascone Cilentano. «Es muy bonito», opinaba mientras preparaba la cámara del móvil.

Alrededor, otros visitantes también fotografiaban tomates. Bien del frondoso pasillo cultivado por la asociación que promueve el evento, Simientes Infinitas; de los expuestos en una enorme mesa circular o de los que tenía preparados Veronique Gladstone para su experiencia sensorial. La que realizó con treinta personas sentadas en torno a una mesa, bajo una carpa que las protegió del intenso calor. Todas ellas conocieron el sabor de las variedades que ganaron en ediciones anteriores, algo «súper importante», en un festival que reivindica el fruto.

Antes de echar nada a la boca, les puso en contexto, les explicó de dónde viene el tomate, «su llegada en el siglo XVI a Sevilla», y recalcó que «no hay fruta ni verdura que tenga tanta diversidad». Comenzó a venir en la primera edición y desde el año pasado, se acompaña de Sasha Crespi, que, mientras ella prepara las recetas, entretiene a los asistentes con sus trucos de magia. Algunos de ellos, con cartas. El palo de la baraja no son oros ni bastos, sino tomates.

Ampliar Miembros del jurado proceden a la cata de tomates. Sara Torre

Al mismo tiempo, y a lo largo de toda la jornada, bajo otras carpas, más experiencias diversas: charlas, talleres, degustaciones y títeres, con las que los niños también disfrutaron. Mientras, otros se divertían en los castillos hinchables, que nunca fallan como reclamo para las familias.

Para reponer fuerzas, paella recién cocinada, que los presentes fueron pasando a recoger tras hacer una gran cola. Aunque también hubo otras alternativas de comida preparada en varios puestos. Luego, se fueron sentando por los bancos del propio parque o en los asientos dispensados por la organización. Algunos, después de la mañana de compras, se volvieron para casa, con la idea de preparar allí una ensalada, con productos de la tierra. Como los que pudieron comprar en tantos puestos, como el de la asturiana María Dolores Álvarez, que vino desde Villaviciosa, acompañada de su madre, Mercedes Costales, sabedoras ambas de que iban a tener mucho trabajo. Trajeron «de todo lo de la huerta». Por ejemplo, «pimientos, fabes, cebollas y calabacines». Y, por supuesto, tomates, de seis variedades.

Como explicaba la madre, este tipo de ferias del tomate son muy agradecidas en cuanto a las ventas. De hecho, todavía está recuperándose físicamente de la de la semana pasada en Llanes. «Llevamos mil y pico kilos y no quedo ni uno», recordaba, al tiempo que decía que «la gente ya está esperando para el próximo año».

Natural y elaborado

Al puesto de la cooperativa Ecológicos de Cantabria, que tiene obrador en Renedo de Piélagos, también le fue bien el día. Lo regenta María Lucas, que dejó a otra chica encargada y acababa de llegar del mercado ecológico semanal de aquí, de Torrelavega, al que acude cada sábado. También hace otras ferias anuales por la región.

Lo que ofrece, además de productos de agricultura ecológica, son elaborados como conservas, compotas, guisos y galletas. Los clientes le preguntaban sobre el origen y ella respondía una y otra vez, sonriente.

Ampliar Varios asistentes, en el recorrido por la exposición. Sara Torre

Por delante, también alegre, paseaba Guy Ferrier, organizador de la feria, que portaba una especie de tomate singular que ha cultivado e iba dando a probar a sus conocidos;o mejor dicho, amigos.«Aquí toda la gente que viene es por amistad», contaba sobre el festival, «organizado únicamente por aficionados».

Así, recordaba el día en que pidió ayuda para un banco de semillas. «Me tenía que ayudar la ciudad a conseguirlo y lo hizo», apuntaba. Entonces, en contraprestación, ofrece este evento: «Un regalo para la ciudad, porque se lo merece».

El festival, que ha tenido como primer embajador al chef estrella Michelín Jesús Sánchez, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria, y tendrá continuidad este domingo, domingo, desde las diez de la mañana, con la apertura del mercado agroalimentario y los hinchables. La programación incluye de nuevo talleres y catas, además de una comida popular. Todo ello hasta las tres y media, cuando el jurado entregará los premios de las categorías regional, nacional, internacional, cherry y 'dwarf' o enano.