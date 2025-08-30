El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El evento contó con una amplia variedad de tomates que se expusieron al público. Sara Torre

En Torrelavega hay mucho tomate

La capital del Besaya acoge este fin de semana un sabroso paseo entre el fruto con más variedades

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:46

Este es distinto totalmente de los demás, parece tipo pera, pero es raro porque se alarga, se engloba y hace como rayas». Flanqueada por más ... de ochocientas plantas de tomate que forman un pasillo en el parque Manuel Barquín, la vecina de Torrelavega Mari Carmen González Salces se acercó este sábado con su hermana Nieves al V Festival del Tomate de Cantabria y eligió su variedad favorita. Por su aspecto, se quedó el Fiascone Cilentano. «Es muy bonito», opinaba mientras preparaba la cámara del móvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  2. 2

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  3. 3 Estudian la posible infracción a la empresa de paddle surf tras el incidente en Los Peligros
  4. 4

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario
  5. 5

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  6. 6

    Quince rutas y más de la mitad del tráfico del Seve, en riesgo por los recortes de Ryanair
  7. 7

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  8. 8 Un vecino graba el ataque de unos buitres en Polanco
  9. 9

    Los vecinos contrarios al parking en Mataleñas presentan a Igual una alternativa sin autocaravanas
  10. 10

    Una mañana en el Mercado Romano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes En Torrelavega hay mucho tomate

En Torrelavega hay mucho tomate