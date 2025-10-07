El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Román San Emeterio, decano de los arquitectos cántabros. Javier Cotera

Los arquitectos piden que se defina el concepto de «vivienda asequible»

Román San Emeterio, decano del Colegio cántabro, considera «interesante» que la vivienda pública no pierda esa condición con el paso de los años

EFE

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, ha llamado a definir «vivienda asequible», porque bajo ese concepto «laxo y casi más ... subliminal», advirtió, pueden entrar precios o exigencias financieras «muy superiores a las que muchas personas pueden abordar». «Hay un poco de desconocimiento al respecto. Muchos o casi todos pensamos que la vivienda pública atiende a todo el mundo. No, la vivienda pública no es la vivienda de la exclusión, es la vivienda de las personas con pocos y medios recursos», destacó.

