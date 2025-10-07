Los arquitectos piden que se defina el concepto de «vivienda asequible»

El decano del Colegio de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, ha llamado a definir «vivienda asequible», porque bajo ese concepto «laxo y casi más ... subliminal», advirtió, pueden entrar precios o exigencias financieras «muy superiores a las que muchas personas pueden abordar». «Hay un poco de desconocimiento al respecto. Muchos o casi todos pensamos que la vivienda pública atiende a todo el mundo. No, la vivienda pública no es la vivienda de la exclusión, es la vivienda de las personas con pocos y medios recursos», destacó.

San Emeterio ve «interesante» que la vivienda pública no pierda esa condición con el paso de los años, ya sea en régimen de alquiler o propiedad, porque «es un esfuerzo colectivo que puede mantenerse en el tiempo». Y puso como ejemplo a Viena, que cuenta con una trayectoria en vivienda pública de cien años y con un gran parque. «No sé si es exportable, pero los ejemplos tienen que ver con la constancia y con que las decisiones que tomas tengan coherencia», sostuvo.

Preguntado por si considera que la Ley de Vivienda será «un revulsivo», como defendió la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, el decano de los arquitectos manifestó que habrá que esperar años para saberlo. En este sentido, abogó por el consenso, asumir riesgos y tener imaginación para abordar el problema de la vivienda, que lleva «décadas» desarrollándose, con factores añadidos como que Cantabria se ha convertido en un foco de atracción de turismo o la presión de las segundas residencias.

También cree que se pueden tomar medidas más a corto plazo, como las dirigidas a frenar la okupación, un problema que afecta a un pequeño porcentaje de propietarios. «Pero ese porcentaje tiene un peso gigantesco en el imaginario colectivo», dijo, por lo que llamó a actuar.

Una forma de incentivar el alquiler de viviendas vacías, en su opinión, es mediante contraprestaciones, que «no tienen que ser un regalo, sino un compromiso». Y se refirió a la visión de la vivienda como elemento de mercado. «Hablamos siempre de los fondos buitre, pero no del pequeño buitre que tenemos cada uno de nosotros dentro, que también a veces aflora (...) O se toma conciencia colectiva de ello, es decir, sales un poco de ese egoísmo individual, o va a ser muy complicado», reconoció.

También habló el decano sobre la regulación de las viviendas turísticas, un asunto que aboga por abordar. En su opinión, «más que el titular de quién lo hace», el Gobierno o los ayuntamientos, lo que hay que hacer es «abordar esa cuestión».

San Emeterio se expresó así tras presentar la sexta edición de la Semana de la Arquitectura, que se celebra desde ayer bajo el lema 'Arquitectura que cuida'.