'Arrivederci' Roma, un adiós tras 21 años

Septiembre de 2004 . El responsable de Ryanair, Michael O'Leary, viajó a Cantabria para presentar las rutas que se pusieron en marcha días después y ofrecer vuelos gratuitos como oferta. Londres y Roma empezaron el día 20 y Frankfurt unas semanas después.

La primera en bajarse del avión fue una reinosana que llevaba años viviendo lejos de su hogar. «¿Quién me iba a decir a mí que de Roma a Reinosa iba a tardar tres horas?», comentó nada más poner pie a tierra. Pasaban unos minutos de las ocho de la tarde. Era el vuelo inaugural. Vinieron 72 pasajeros. Luego, en el de retorno a la capital italiana (a las 20.40 horas), viajaron otros 182. Entre ellos, el entonces presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, que encabezó una delegación institucional de la comunidad para presumir de nuevas conexiones. Ese día, el 20 de septiembre de 2004, el avión de Roma y uno procedente de Londres durante la mañana estrenaron la trayectoria internacional del aeropuerto. Una nueva etapa para Parayas. En aquel viaje inicial los pasajeros hablaban, sobre todo, del precio. «Yo he pagado 25 euros por el billete, más barato que el autobús». Ahora, Ryanair ha cancelado para este invierno cuatro rutas. Junto a Viena, Milán y París, en la lista de bajas está la de Roma. Por números –el año pasado aún fue la quinta más importante– y por simbolismo –21 años de actividad continuada–, es la pérdida más dolorosa.

El de Roma ha sido un viaje recurrente en estas dos décadas largas para los cántabros (y para muchos viajeros de las comunidades limítrofes, que venían a Cantabria a coger el avión). La escapada a la ciudad eterna ha sido, junto a la de Londres y Bruselas, la más frecuente entre las internacionales que ofrece la terminal. Un clásico. Hubo momentos en los que se programaron, incluso, vuelos a diario. De hecho, en 2005, se alcanzaron los 110.585 viajeros en la ruta. Primero se voló al aeropuerto de Ciampino (en total, 1.233.635 pasajeros trasladados entre ambas terminales) y, a partir de 2022, a Fiumicino (hasta 2025 fueron 224.278 usuarios). Sólo con las restricciones de la pandemia se suprimieron los vuelos de forma temporal, pero incluso en 2020 y 2021, en lo poco que se pudo hacer, Roma estuvo en la lista.

Roma 110.585 pasajeros en un año llegó a suponer la ruta de Roma. Fue en 2005 con vuelos diarios.

En la actualidad –hasta que terminen los vuelos programados– las operaciones se ofrecen los martes, miércoles, jueves y sábado y los que siguen el día a día del aeropuerto hablan de unos horarios poco atractivos (con salidas desde Italia en torno a las seis de la mañana que complican la organización del viaje). Eso explica un cierto bajón en el número de pasajeros en las últimas temporadas. Con todo, en el balance de 2024, la de Roma fue la quinta ruta que más usuarios movió en el Seve Ballesteros. Por detrás únicamente de Madrid, Barcelona, Londres y Bruselas. Pero por encima aún de otras conexiones como Málaga, Dublín o Sevilla.

El 25 de octubre, que cae en sábado, despegará desde la pista del Seve el último vuelo de Ryanair con destino a Roma. Al menos, por ahora. Habrá que ver si otra compañía coge el testigo en los próximos meses.