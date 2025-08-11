El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Felipao en el Hotel Real de Santander, ante una de las esculturas de sus Meninas. Alberto Aja
Felipao | Artista

«El arte tiene que ser algo que enriquezca nuestro entorno, que haga sonreír a la gente»

Creador de una versión moderna de la icónica figura de las Meninas, el artista disfrutas estos días de Cantabria, la tierra de su abuela

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:09

Dejó su trabajo en una multinacional para dedicarse al incierto mundo del arte. Una apuesta arriesgada que ahora, quince años después, ha demostrado ser todo ... un acierto. Sus icónicas Meninas son su seña de identidad, pero su trabajo va mucho más allá de ellas. De nombre artístico Felipao, Felipe Garcia-Bañon visita estos días Cantabria, una tradición que viene de su abuela, originaria de los Corrales de Buelna.

