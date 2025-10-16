El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La artista Sofía Ellar, en la playa del Camello de Santander. Javier Cotera

La Asociación de Hostelería concede el Premio Horeca a la cantante Sofía Ellar

La entidad premia con este reconocimiento a la persona o entidad que contribuye a la promoción turística de Cantabria

A. G.

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:14

Comenta

El premio Horeca 2025, otorgado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y directores de medios de comunicación de Cantabria, ha recaído en ... la cantante e 'influencer' Sofía Ellar. El reconocimiento vuelve a reconocer un año más a la persona o entidad que contribuye a la promoción turística de la comunidad autónoma. Ellar es una habitual en la comunidad, con la que tiene un gran vínculo por haber pasado parte de su infancia en esta tierra, especialmente de lugares como la capital o playas como la de Somo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  3. 3

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  4. 4

    El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones
  5. 5

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  6. 6

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  7. 7

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  8. 8 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda
  9. 9 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  10. 10 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Asociación de Hostelería concede el Premio Horeca a la cantante Sofía Ellar

La Asociación de Hostelería concede el Premio Horeca a la cantante Sofía Ellar