La Asociación de Hostelería concede el Premio Horeca a la cantante Sofía Ellar

El premio Horeca 2025, otorgado por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y directores de medios de comunicación de Cantabria, ha recaído en ... la cantante e 'influencer' Sofía Ellar. El reconocimiento vuelve a reconocer un año más a la persona o entidad que contribuye a la promoción turística de la comunidad autónoma. Ellar es una habitual en la comunidad, con la que tiene un gran vínculo por haber pasado parte de su infancia en esta tierra, especialmente de lugares como la capital o playas como la de Somo.

Este premio, cuya andadura comenzó en 1982, recayó en su anterior edición en la Cadena Ser con motivo de su centenario, en tanto que un año antes el reconocimiento se ortogó a la empresa Cantabria Labs. Otros de los galardonados en los últimos años han sido el Ecoparque de Transmiera, el chef del Cenador de Amós, Jesús Sánchez y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en el mes de noviembre en el Hotel Real de Santander. El Premio HORECA consiste en una escultura en forma de sirena realizada en bronce, obra del escultor cántabro José Cobo Calderón.

Vínculo con Cantabria

Sofía Ellar, cuyo nombre real es Lecubarri Ruigómez, nació en Londres en 1993. Es conocida por su trayectoria como cantautora, compositora y empresaria española. Los padres de Ellar regresaron de Londres a España siendo ella aún una niña, pasando gran parte de su infancia y adolescencia en Santander, tierra de la que proceden sus progenitores y a la que hace referencia en varias de sus canciones.

Su vínculo con Canjtabria también se ha visto reflejado en casos como el del vídeo musical de «Patas de alambre», que fue rodado en 2022 en Santander y en el faro de la isla de Mouro.

Ellar empezó su carrera musical actuando en varios conciertos cuando era una niña, en 2000, al trasladarse a Madrid. Es graduada en Administración de Empresas por la IE Universidad y ha continuado con su carrera musical desde entonces.