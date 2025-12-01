La Asociación de Inmobiliarias de Cantabria premia al Notariado por impulsar la transparencia en los precios reales de la vivienda

R.C. Santander Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:37 Compartir

La Asociación de Inmobiliarias de Cantabria (Afilia) otorga este año el Premio Trainera al Colegio Notarial de Cantabria por la puesta en marcha del Portal Estadístico del Notariado, una plataforma que permite consultar precios reales de vivienda a partir de datos contenidos en las escrituras notariales de compraventa.

El reconocimiento coincide con la celebración del décimo aniversario del galardón y llega en un contexto marcado por el encarecimiento del mercado residencial que exige mayor transparencia, aseguran desde la asociación.

Ampliar Premio Trainera al Colegio Notarial de Cantabria

Desde hecho, destacan que el portal, de acceso gratuito, ofrece información actualizada, basada en operaciones formalizadas ante notario, lo que lo convierte en uno de los primeros sistemas abiertos a la ciudadanía que proporciona datos reales sobre la evolución del mercado inmobiliario, que hasta ahora esta únicamente se compartían con la Administración.

Asimismo, desde Afilia remarcan que la iniciativa supone «un avance significativo para la toma de decisiones en un mercado tensionado, ya que aporta una herramienta útil tanto para particulares como para los agentes inmobiliarios».

En este sentido, destacan que, en Cantabria, las agencias inmobiliarias intervienen en el 80% de las compraventas, por lo que disponer de estos datos que contribuye a mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los compradores o vendedores y, por tanto, a reforzar la profesionalización del sector y la mejora en el acceso a la vivienda, aseguran.

La entrega del premio ha tenido lugar, este sábado, en el Gran Casino del Sardinero, en un acto al que han asistido y participado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media; el concejal de Vivienda, Agustín Navarro; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro; el presidente y vicepresidenta de Afilia, Álvaro Martínez y Montserrat Abascal, respectivamente, así como representantes empresariales y de otras entidades. El galardón lo ha recogido el decano del Colegio Notarial de Cantabria, Francisco José Román.

Sobre el Premio Trainera

El Premio Trainera reconoce cada año a personas, entidades e instituciones que colaboran y fomentan la profesionalización del sector inmobiliario. En esta edición, el jurado ha subrayado la relevancia de promover mayor transparencia en un ámbito clave para los ciudadanos cántabros, como es el acceso a la vivienda.