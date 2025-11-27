El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un turista, en el balcón de una vivienda turística. DM

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico demanda ante el TSJC el decreto del Gobierno cántabro

El colectivo solicita la suspensión cautelar de la norma ya que apunta que supondrá un daño de 1.015 millones de euros en dos años y la destrucción de 2.371 empleos anuales

EFE

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La patronal de viviendas turísticas de Cantabria ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) contra el decreto del Gobierno regional que regula estos alojamientos ... , que, según advierte, causará un daño de más de 1.000 millones de euros. En un comunicado, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcán) explica que esa demanda contencioso administrativa pide la suspensión cautelar de los preceptos que considera más lesivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  2. 2

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    La Guardia Civil recupera dos remolques cisterna sustraídos en Galizano
  5. 5

    Se incendia un coche aparcado en la calle Marqués de la Hermida de Santander
  6. 6 La justicia da la razón a los propietarios de Casa Alvarado en Laredo y permite instalar un ascensor
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8

    Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar
  9. 9

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes
  10. 10

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Asociación de Viviendas de Uso Turístico demanda ante el TSJC el decreto del Gobierno cántabro

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico demanda ante el TSJC el decreto del Gobierno cántabro